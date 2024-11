Walldorf. (tt) Die neue öffentliche Toilettenanlage am Walldorfer Skatepark ist vor Kurzem offiziell in Betrieb genommen worden. Rund 300.000 Euro hat die Stadt Walldorf in die vandalismussichere Anlage investiert – fast 40.000 Euro mehr, als ursprünglich geplant.

Grund dafür waren Schwierigkeiten bei der Erschließung, insbesondere bei der Wasserversorgung. Vor der Unterführung steht