Walldorf. (RNZ) "Wir haben eine naturbelassene Umgebung für die Vögel geschaffen", berichtete Philipp Koch: Der Leiter des Walldorfer Tierparks und sein Team haben zwei neue Bewohner in ein eigens dafür aufbereitetes Gehege aufgenommen: Steinkäuze.

Das Männchen und das Weibchen seien in diesem Jahr geschlüpft und bald geschlechtsreif, so Koch. Daher könne man schon im kommenden Jahr auf Nachwuchs hoffen. Steinkäuze legen in der Regel drei bis fünf Eier. Die beiden Vögel kommen laut dem Tierparkleiter gut miteinander aus und nehmen ihre neue Umgebung an.

"Dafür haben die Tierpfleger mit viel handwerklichem Geschick im Vorfeld gesorgt", so David Högerich: Der Leiter des Walldorfer Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft, in dessen Zuständigkeit der Tierpark fällt, machte auf die Arbeiten am zuvor leer stehenden Gehege aufmerksam.

Ähnlich wie beim Europäischen Nerz, der vor einem Jahr in den Tierpark einzog, ist auch diese Aktion Teil eines Artenschutz- und Auswilderungsprojekts. Denn der Steinkauz ist in Deutschland regional vom Aussterben bedroht. Die Wiederansiedlung gefährdeter oder bereits ausgestorbener Tierarten in ihrem ehemaligen Verbreitungsgebiet passe sehr gut zur künftigen Ausrichtung des Tierparks, betonte Philipp Koch bei einem Besichtigungstermin zusammen mit Bürgermeister Matthias Renschler und David Högerich.

Anfang des Jahres sei er auf das Auswilderungsprojekt des Büros für Feldfaunistik im rheinland-pfälzischen Frankenthal gestoßen, so Koch. Das Projekt laufe seit 2017 und werde von Jörn Weiß koordiniert, mit dem Philipp Koch wegen einer möglichen Kooperation Verbindung aufgenommen habe. "Der Steinkauz hat wunderbar ins Bild des Tierparks gepasst", freut sich Philipp Koch, dass die Kooperation noch in diesem Jahr zustande kam. Normalerweise gebe es eine Wartezeit von rund zwei Jahren.

Neben Walldorf ist der Neunkircher Zoo mit seiner Falknerei Kooperationspartner in dem Projekt. Aus der Falknerei stammen bisher die meisten Projekttiere. "Unsere Vögel kommen aus dem Greifvogelgehege Bispingen", informierte Koch. Die Tiere seien eine dauerhafte Leihgabe und können bis zu 18 Jahre alt werden.

Das umgestaltete Gehege für die Vögel ist mit dem angrenzenden Hühnergehege durch eine neu geschaffene Schleuse verbunden, sodass die Tierpfleger leichter Zugang zu den Steinkäuzen haben. Mit Holz wurde ein Sichtschutz um den Großteil der Anlage errichtet, um den Tieren ausreichend Ruhe zu ermöglichen.

Ein Sichtbereich, der mit einem engmaschigen Netz versehen ist, ermöglicht aber auch das Beobachten der Tiere für die Besucher. "Am besten am Vormittag", machte Högerich Hoffnung, die beiden Vögel im Zeitraum der Fütterung zu Gesicht zu bekommen. Durch Nistkästen und entsprechende Bepflanzung sollen sich die bodenbewohnenden Eulen wohlfühlen.

"Sehr schön": Die viele Mühe, die ins Projekt floss, fiel auch Bürgermeister Renschler positiv auf. "Ich finde es toll, dass wir an dem Projekt teilnehmen." Das könne zum künftigen Profil des Tierparks passen, das im kommenden Jahr mit einem Workshop unter Einbeziehung der Walldorfer Öffentlichkeit noch weiter geschärft werden soll. "Das machen Sie richtig gut", fand der Bürgermeister lobende Worte für die Verantwortlichen.