Von Armen Hesse

Walldorf. Ein Spektakel soll einen aufsehenerregenden Vorgang bieten. Das 22. Walldorfer Zeltspektakel verspricht gleich mehrere davon und was könnte sich besser zum Ende der großen Ferien eignen, als Kabarett, Kleinkunst und Zirkus. All das gibt es von Montag, 28. August, bis Samstag, 9. September, im Zirkuszelt auf dem Grillhüttengelände neben dem Tierpark. Das Veranstaltungsteam um Jürgen Vogel lockt nicht nur mit einem bunten Programm, sondern auch mit Unterhaltung für alle.

Der Arbeitstitel des Spektakels sei schließlich bei der Gründung 2001 "Sommerferien für die ganze Familie" gewesen, erklärt Jürgen Vogel: "Kunterbunt, querbeet, für alle was dabei." Begonnen hat das Spektakel noch mit sechs Veranstaltungen in einer Woche. Inzwischen sind es fast zwei Wochen mit 29 Veranstaltungen.

Jürgen Vogel freut sich auf die Gäste. Foto: Pfeifer

Auch 22 Jahre nach der Gründung arbeitet man immer weiter an der Entwicklung des Zeltspektakels: Herz des Ganzen ist nach wie vor der Kinderzirkus, zunächst hieß er "Luna", dann "Sorriso". Laut Vogel ist das Wunderbare, dass 2011 Nachwuchsartisten, die beim Zeltspektakel dabei waren, in Walldorf selbst einen Zirkus gründeten, "Payaso", der jetzt am ersten Spektakelsonntag, 3. September, sein Debüt gibt.

"Payaso" gehört zum Kinderprogramm, das erstmalig in der Geschichte des Zeltspektakels eigens auf die Beine gestellt wurde – ebenfalls im 250 Personen fassenden Zirkuszelt. Hinzu kommen Zauberkunst zum Mitmachen von Ingo Oschmann und Musik für Kinder und mit Kindern durch "Krümelmucke", das Duo Filipina Henoch und Marcus Kötter. Da ist vielleicht sogar etwas für Erwachsene dabei.

Wer sich zwischen dem Nachmittags- und Abendprogramm stärken möchte, findet sich gut versorgt. Das Waldrestaurant "Sabroso" – spanisch für "wohlschmeckend" – bietet spätestens ab 17 Uhr, beim Kinderprogramm am Nachmittag entsprechend früher, Essen unter freiem Himmel und in Pavillons an der Grillhütte an. Für alle, die den Abend gerne dort verbringen möchten, lohnt sich laut Vogel eine Reservierung.

Wer keinen Hunger mitbringt, kann sich die Zeit im Tierpark nebenan vertreiben. Er beheimatet 120 heimische und einheimische Tiere, darunter Kängurus, Schildkröten und seltene Vogelarten, außerdem einen Streichelzoo mit Schafen und Ziegen. Falls es genug der Tiere ist, befindet sich auf dem Gelände des Tierparks auch ein Spielplatz.

Das Abendprogramm des Zeltspektakels beginnt jeweils um 20 Uhr. Die Hauptveranstaltungen dürften immer bis etwa 21.45 Uhr dauern. Bereits in der Pause wird draußen das traditionelle Lagerfeuer entzündet. An jedem Abend können die Besucher dort direkt im Anschluss an die Kleinkunst den Abend bei Getränken und Livemusik durch die "Louis Trinker Band" ausklingen lassen, die seit mehr als zehn Jahren das Spektakel bereichert. An den Samstagen, 2. und 9. September, wird es für die "Late Night", also spätabends, Musik durch Überraschungsgäste geben.

Den Auftakt der Kleinkunstabende gestalten "Jutta & the two Daddies": Sie bringen Leben und Werk Marilyn Monroes zurück auf die Bühne. Die Besucher von nah und fern dürfen an den folgenden Abenden Kabarett, Artistik, Zauberkunst und Gesang erwarten – manchmal auch kombiniert.

Tina Teubner und Ben Süverkrüp mischen Kabarett, solistische Stücke und musikalisch untermalte Szenen. Eine komische Lesung seines Fußballromans "Spiel ab!" über einen Bochumer Jugendverein gibt es von Frank Goosen. Sven Garrecht genügt sein Klavier, wenn er musikkabarettistische Szenen im Stil seines Vorbilds Bodo Wartke vorträgt. Etwas rauere Töne schlägt Christoph Maul an, der Faschingsbegeisterten von Prunksitzungen im Fernsehen bekannt sein mag. Nicht weit entfernt vom närrischen Treiben bewegt sich auch Hans Gerzlich, wenn der Wirtschaftswissenschaftler sein Gebiet kabarettistisch darstellt. Franziska Wanninger bietet heiter-absurde Szenen aus Oberbayern.

Artistisch wird es mit Ingo Oschmann, aber auch Marcel Kösling, die beide Comedy, Kabarett und Zauberkunst miteinander verbinden. Außerdem konnte das Zeltspektakel "Benno und Max", die Diabolo-Weltmeister von 2017 aus Berlin, gewinnen, um nach Auftritten in Algerien, China und Russland nun in Walldorf ihr Können zu zeigen.

Die Musical-Darstellerin und Bauchsängerin Sabine Murza bringt als"Murzarella" ihr Puppentheater zum Singen. "Unduzo", eine fünfköpfige A-cappella-Gruppe aus Freiburg, verlassen sich ausschließlich auf ihre Stimmen, ebenso wie die europaweit tourenden "Medlz" aus Dresden, die das Abschlusskonzert des Zeltspektakels geben.

Das Zeltspektakel beginnt am Montag, 28. August, und endet am Samstag, 9. September. Alle Veranstaltungen finden im Zelt am Tierpark, Schwetzinger Straße 99 in Walldorf, statt. Tickets sind im Vorverkauf unter www.reservix.de erhältlich, die Nachmittagsveranstaltungen kosten ab 8,20 Euro, die Abendveranstaltungen ab 25,20 Euro, jeweils zuzüglich Gebühren. Nähere Informationen zu allen Veranstaltungen gibt es unter www.zeltspektakel.info.