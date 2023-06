Welche Ressourcen in den jeweiligen Gemeinden vorhanden sind, zeigte die anschließende Vorstellungsrunde. Vom "Wieslochsong" der Petrusgemeinde über Szenen aus dem Dorfleben in Baiertal und Dielheim, Präsentationen der Vorsitzenden von Walldorf und Schatthausen, einem "Koffer voller Impulse" aus der Paulusgemeinde Wiesloch bis zu einem fiktiven Gespräch einer Neuzugezogenen in St.Leon-Rot beim Kirchenkaffee, war alles dabei. Die Ältesten stellten ihre Kirchengemeinden informativ, humorvoll und nachdenklich dar.

bezeichnete Dekanin Steinebrunner Gottes guten Geist als eine Ressource, die nicht knapper werde. Mit ihm gelinge es, "Anlauf zu nehmen" und auch schwierige Zeiten zu meistern. Menschen, die miteinander und füreinander unterwegs seien, hätten in ihrem Glauben Halt. Der schaue auch weiter als bis zur Ressourcenplanung einer Landeskirche.

Im Strategieprozess "Ekiba 2032" sei es für den Bezirkskirchenrat wichtig gewesen, die zukünftigen Kooperationsräume des Kirchenbezirks miteinander ins Gespräch zu bringen. Deswegen gebe es nun statt sechs einzelnen Besuchen diese gemeinsame Visitation. Neben den Pfarramtsprüfungen und der Sichtung von Werkstücken der Pfarrerinnen und Pfarrer sowie Diakoninnen und Diakone in der Region habe es bereits Besuche in religionspädagogischen Arbeitsfeldern gegeben. Kollegiale Beratungen und Vorbereitungssitzungen mit den Ältestenkreisen jeweils vor Ort ergänzten die Vorbereitungszeit.

Walldorf. (RNZ) Miteinander und füreinander: So wollen sie in die Zukunft gehen, das machten die Verantwortlichen der evangelischen Kirchengemeinden der hiesigen Region deutlich. Bei einem Vorstellungsabend voller Überraschungen äußerten sich die Ältesten der evangelischen Kirchengemeinden Baiertal-Dielheim, Schatthausen, St. Leon-Rot, Walldorf sowie der Paulus- und der Petrusgemeinde, als die regionale Visitation des Kirchenbezirks Südliche Kurpfalz begann.

Walldorf. (RNZ) Miteinander und füreinander: So wollen sie in die Zukunft gehen, das machten die Verantwortlichen der evangelischen Kirchengemeinden der hiesigen Region deutlich. Bei einem Vorstellungsabend voller Überraschungen äußerten sich die Ältesten der evangelischen Kirchengemeinden Baiertal-Dielheim, Schatthausen, St. Leon-Rot, Walldorf sowie der Paulus- und der Petrusgemeinde, als die regionale Visitation des Kirchenbezirks Südliche Kurpfalz begann.

Der Gospelchor Walldorf eröffnete den Abend im Gemeindehaus Walldorf, Pfarrer Uwe Boch als Gastgeber begrüßte die Anwesenden und die Regio-Sprecherin Pfarrerin Katharina Wendler aus St. Leon-Rot stellte Kommission und Moderatoren vor.

Dekanin Annemarie Steinebrunner und Schuldekanin Christine Wolf erläuterten die Idee der regionalen Visitation. Die Kirchengemeinden bekommen einen Besuch, der sich zwar "selbst einlädt" aber bisher doch immer auch mit Freude begrüßt werde, bemerkte Wolf schmunzelnd.

Im Strategieprozess "Ekiba 2032" sei es für den Bezirkskirchenrat wichtig gewesen, die zukünftigen Kooperationsräume des Kirchenbezirks miteinander ins Gespräch zu bringen. Deswegen gebe es nun statt sechs einzelnen Besuchen diese gemeinsame Visitation. Neben den Pfarramtsprüfungen und der Sichtung von Werkstücken der Pfarrerinnen und Pfarrer sowie Diakoninnen und Diakone in der Region habe es bereits Besuche in religionspädagogischen Arbeitsfeldern gegeben. Kollegiale Beratungen und Vorbereitungssitzungen mit den Ältestenkreisen jeweils vor Ort ergänzten die Vorbereitungszeit.

bezeichnete Dekanin Steinebrunner Gottes guten Geist als eine Ressource, die nicht knapper werde. Mit ihm gelinge es, "Anlauf zu nehmen" und auch schwierige Zeiten zu meistern. Menschen, die miteinander und füreinander unterwegs seien, hätten in ihrem Glauben Halt. Der schaue auch weiter als bis zur Ressourcenplanung einer Landeskirche.

Welche Ressourcen in den jeweiligen Gemeinden vorhanden sind, zeigte die anschließende Vorstellungsrunde. Vom "Wieslochsong" der Petrusgemeinde über Szenen aus dem Dorfleben in Baiertal und Dielheim, Präsentationen der Vorsitzenden von Walldorf und Schatthausen, einem "Koffer voller Impulse" aus der Paulusgemeinde Wiesloch bis zu einem fiktiven Gespräch einer Neuzugezogenen in St.Leon-Rot beim Kirchenkaffee, war alles dabei. Die Ältesten stellten ihre Kirchengemeinden informativ, humorvoll und nachdenklich dar.

Die Visitation verbunden mit dem Strategieprozess widmet sich auch thematischen Zielvereinbarungen. Mit Quizfragen von Pfarrerin Jana Bräuchle wurden die vier gewählten Themenbereiche spielerisch unter die Lupe genommen. Konfirmation, Kirchenmusik, Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit – hierzu werden nun Themenabende stattfinden. Die vereinbarten Ziele sollen dem Regionalisierungsprozess helfen. In der letzten Woche der Visitation werden dann die Zielvereinbarungen abgestimmt.

Beim Abschlussgottesdienst am 9. Juli, ebenfalls in Walldorf, werden die Zielvereinbarungen vorgestellt. Wie kann sich Kirche besser vernetzen, mit welchen Formaten und Ressourcen bleiben Kirche und Glaube relevant? Mit diesen und weiteren Überlegungen will man sich inhaltlich auf die Zukunft vorbereiten.