Walldorf. (slt) Geduld ist gefragt im Freibad des Walldorfer Aqwa: Denn das Nichtschwimmerbecken, das eigentlich am morgigen Mittwoch eröffnet werden sollte, bleibt noch für alle großen und kleinen Badegäste geschlossen. Der Grund: Ein Wasserschaden an der Technik sorgt für Verzögerung auf unbestimmte Zeit, wie die Stadtwerke Walldorf auf Nachfrage mitteilen. "Wir hoffen, schnellstmöglich, spätestens aber in zwei bis drei Wochen eröffnen zu können. Wir arbeiten bereits auf Hochtouren an einer Notlösung", so Steffen Köhler, stellvertretender Betriebsleiter des Bäder- und Saunaparks.

In der vergangenen Woche, in der Nacht auf Freitag, so Köhler weiter, sei es zu einem Defekt bei der Frischwasserzufuhr gekommen: "Am Rohr hatte sich eine Verschraubung gelöst. Dadurch kam es zu einem hohen Wassereinbruch im Technikraum. Zweieinhalb Meter hoch stand dadurch das Wasser, das den Pumpenkeller flutete. Infolge dessen sind sämtliche Anlagenteile kaputt gegangen: Sowohl Umwälzpumpen als auch ein Elektroverteilerschrank sowie diverse Schalteinrichtungen wurden durch den Wassereintritt beschädigt."

Das Aqwa-Team arbeite derzeit mit Nachdruck an der Behebung, erarbeite eine zeitweise Notlösung mit den zuständigen Fachfirmen, Architekten und Lieferanten. "Wir strecken jeden Fühler aus, um so schnell wie möglich alle Ersatzteile zu erhalten, warten auf Rückantwort. Aber leider leben wir von Tag zu Tag, können noch keinen Eröffnungstermin konkret benennen." Genauere Informationen würden noch folgen.

"Wir bedauern es sehr, dass die Eröffnung des Nichtschwimmerbeckens nun verschoben werden muss", sagt Köhler, insbesondere, da der ehrgeizige Zeitplan, alles bis zum Beginn der Sommerferien fertigzustellen, mit viel Einsatz aller Beteiligten eingehalten worden war – wenn es den Defekt jetzt nicht gegeben hätte.

"Dass der Wasserschaden entstanden ist, ist nicht unser Fehler", betont Köhler. "Es handelt sich um einen Versicherungsfall, auch ein Gutachter wird beurteilen müssen, warum genau es dazu kam, dass sich die Verschraubung an der Zuwasserleitung löste. Das wird noch ein langwieriger Prozess", kündigt er weiter an: Dieses Jahr sei nicht mehr damit zu rechnen, dass auf die Notlösung eine komplette Reparatur folgt. So kurzfristig alle technischen Anlagenteile komplett zu erneuern, das sei nicht möglich, erklärt Köhler: "Wir können uns nur um eine Zwischenlösung bemühen, damit die Badegäste wenigstens für einen kurzen Zeitraum während der Freibadsaison das Becken nutzen können."

Die Anlagen wurden – vor dem Wasserschaden am Donnerstag – bisher noch nicht abgenommen, weil die Arbeiten noch nicht ganz fertig gewesen seien, berichtet Köhler: "Das ist tatsächlich nicht unüblich, dass so kurz vor einer geplanten Eröffnung ,erst’ die Abnahme erfolgt."

Nichtsdestotrotz sei das Aqwa-Team froh darüber, dass sich zumindest die Absperrung am und um das Nichtschwimmerbecken verkleinern lässt, auch wenn dieses noch nicht in Betrieb gehen kann. "Da das Nichtschwimmerbecken geschlossen bleiben muss, funktionieren weder die neue Breitwellenrutsche noch die kleineren Wasserattraktion innerhalb des Beckens wie etwa ein Wasserpilz, die Nackendusche, ein Strömungskanal oder auch die Luftsprudelbodenanlage. Aber die Toiletten können von nun an genutzt werden, ein letzter Teil Rollrasen wurde verlegt, auch die Liegen sind nutzbar und die Fahrradabstellanlage am Olympiabecken geht in Betrieb", so der stellvertretende Leiter weiter.

Was außerdem am Mittwoch, 31. Juli, wie geplant erfolgen soll, ist die Eröffnung des zusätzlichen Freibadzugangs für Dauer- und Saisonkarteninhaber neben dem DLRG-Gebäude in der Straße Am Waldschwimmbad.

Wie es sich mit den diesjährigen Saisonkarten verhalte, müsse man noch sehen, sagt Köhler weiter. Denn viele Badeinteressierte hatten sich extra für die Freibadsaison Karten für das Aqwa gekauft, das sie nun nicht komplett nutzen können. "Wir sind auch hier gemeinsam mit der Geschäftsführung dabei, eine Lösung auszuarbeiten."

Update: Montag, 29. Juli 2024, 18.30 Uhr