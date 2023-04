Begeistert meinte Schüler Jensen Wright: "Es ist eine augenöffnende Erfahrung für mich, hier herzukommen." Die USA habe er zuvor noch nie verlassen. Dann antwortete er auf die Frage nach dem, was ihm hier besonders positiv oder negativ aufgefallen sei: "Die Leute rauchen hier so viel. Aber das Essen ist wirklich klasse und viel besser als bei uns. Ich bin die ganze Zeit unglaublich satt, weil es so ...

In den sieben Tagen in Walldorf seien auch ein Ausflug mit dem Deutsch-Amerikanischen Freundschaftskreis, der Besuch der Schulband, ein Quizabend und ein Besuch im Rathaus veranstaltet worden, so Lehrerin Steffi Becker. Sie ist zusammen mit ihrem Kollegen Philipp Müller für die Organisation der gegenseitigen Besuche zuständig. Traditionell erfolge die Reise der Walldorfer im November, so Becker, und der amerikanische Gegenbesuch im März.

Von Marco Montalbano

Walldorf. Im Rahmen der schon seit 1963 bestehenden Partnerschaft mit Astoria im US-Westküstenstaat Oregon, 1811 als Handelsposten vom berühmten Walldorfer Auswanderer Johann Jakob Astor gegründet, haben 25 Gäste aus Übersee die Stadt besucht. Genauer: die Theodor-Heuss-Realschule. Denn seit vielen Jahren gibt es gegenseitige Besuche der Schülerinnen und Schüler.

Unter den vielen Aktivitäten der für eine Woche in Walldorf weilenden Schüler der "Astoria High School", 16 bis 18 Jahre alt, war auch eine deutsch-amerikanische Party.

"Shine bright like a Diamond" tönte es aus den in der Mensa aufgestellten Lautsprechern. Das Mikro fest im Griff und den Text des Rihanna-Songs von einem Bildschirm ablesend, sang einer der amerikanischen Schüler so laut er konnte und alle sangen mit.

Bunt gemischt saßen die Jugendlichen von zwei Kontinenten und hatten sichtlich Spaß. "Stars and Stripes" hingen aufgereiht neben schwarz-rot-goldenen Flaggen. Bei Snacks und Softdrinks plauderten gleich nebenan Schüler wie Lehrer in zwei Sprachen.

In den sieben Tagen in Walldorf seien auch ein Ausflug mit dem Deutsch-Amerikanischen Freundschaftskreis, der Besuch der Schulband, ein Quizabend und ein Besuch im Rathaus veranstaltet worden, so Lehrerin Steffi Becker. Sie ist zusammen mit ihrem Kollegen Philipp Müller für die Organisation der gegenseitigen Besuche zuständig. Traditionell erfolge die Reise der Walldorfer im November, so Becker, und der amerikanische Gegenbesuch im März.

Ihr US-Pendant ist Jim Pierce. Der Polizeibeamte sei seit über 20 Jahren mit dabei. "So ein Austausch ist sehr wichtig. Denn die Jugendlichen sind die Erwachsenen von morgen, die darüber entscheiden, wie die Welt dann aussehen wird", betonte er im Gespräch.

Begeistert meinte Schüler Jensen Wright: "Es ist eine augenöffnende Erfahrung für mich, hier herzukommen." Die USA habe er zuvor noch nie verlassen. Dann antwortete er auf die Frage nach dem, was ihm hier besonders positiv oder negativ aufgefallen sei: "Die Leute rauchen hier so viel. Aber das Essen ist wirklich klasse und viel besser als bei uns. Ich bin die ganze Zeit unglaublich satt, weil es so gut schmeckt."

Brooke Jackson, ebenfalls 18 Jahre alt, bestätigte: "Das Essen ist toll. In unserer Schulkantine gibt es eher Burger und Pizza. Beides ist nicht wirklich gut. Und ihr habe hier Altglascontainer, das finde ich richtig cool. Es wäre schön, wenn es so was auch bei uns gebe." Ihre Klassenkameradin Kestly Larsen fiel auf: "Die Leute halten hier viel weniger Abstand zueinander und alle sind so freundlich."

Theodor-Heuss-Schüler berichteten von ihrem Aufenthalt in den USA: "Wir hatten viel Spaß drüben. Es war eine großartige Erfahrung", so Friedrich Heß, 14 Jahre alt und aus der neunten Klasse. Seine Mitschülerin Marie Schwöbel berichtete: "Es war so cool, dass wir viel allein machen durften, auch in New York City".

Die Kinder seien zwei Wochen unterwegs, erläuterte Steffi Becker, "sowohl wir, als auch die Amerikaner. Während der ersten Woche besucht man das Land allgemein. Die zweite ist dem Austausch in der Partnerstadt gewidmet". Es sei wichtig, "über den Tellerrand des kleinen Walldorfs hinauszusehen. Das alles zu organisieren, bedeutet viel Arbeit. Aber wenn ich mich hier gerade so umsehe, muss ich sagen, dass sich jede Minute davon gelohnt hat", fügte die Lehrerin hinzu.