Von Agnieszka Dorn

Walldorf. Die Petticoats flogen beim Tanzen, die Tollen der Männer hielten hingegen stand. Blitzblank polierte Oldtimer zogen bewundernde Blicke auf sich, mitreißende Musik der 1950er Jahre brachte Stimmung. Über Pfingsten fand der legendäre Rock’n’Roll-Weekender rund um die Walldorfer Astoria-Halle statt und katapultierte die Astorstadt in eine längst vergangene Ära. Veranstalter war der Verein Rockin’ Retro mit Veranstaltungsleiter Andy Widder.

Fotogalerie: Rock'n'Roll Weekender in Walldorf Übers Pfingstwochenende war Walldorf das Ziel zahlreicher Fans der Rock'n'Roll-Ära: Viele von ihnen waren passend gekleidet und genossen die große Auswahl an Livemusik, Märkte, Workshops und viele weitere Attraktionen. Foto: A. Dorn

Petrus war der eingeschworenen Szene, die sich schon seit über 20 Jahren regelmäßig zum "Weekender" ein Stelldichein gibt, wohlgesonnen und schickte über das gesamte Wochenende grandioses Wetter. Rockabellas und Rockabillys aus ganz Deutschland waren nach Walldorf gekommen, die Bands mit Musik aus jener Zeit stammen teilweise aus dem Ausland, beispielsweise aus den USA oder aus Italien.

Schwungvoll ging es im Außenbereich der Astoria-Halle zu, dort machten verschiedene Bands mit Musik der 1950er und 60er Jahre Stimmung. Darunter waren die Bands "Jake LaBotz" und "Lean Canteen", es wurde getanzt, gefeiert, gelauscht. Wer es indes lieber etwas gediegener mochte, flanierte in der Halle über den "Fifties Market". Hier gab es Kleidung für Frauen und Männer im Stil jener Zeit, Pomade zum Formen der Haare sowie Schmuck wie Ohrringe, Ketten oder Ringe. Weiterhin wurden Hüte, Sonnenschirme, Haarschmuck, Kappen, Taschen, Schallplatten oder gar Geschirr angeboten.

Wer wollte, ließ sich die Haare cool frisieren oder ein elegantes Make-up auflegen. Bei dem warmen Wetter sollte das besser professionell sein, meinte eine Rockabella mit einem Augenzwinkern. Es gab auch einen Tattoobereich, wo einige Gäste sich ein neues Motiv stechen ließen. Die vielfältige Auswahl kam sehr gut an.

Das Festival sei wie Urlaub für sie, erzählte eine Gruppe: Seit Jahren besuchten sie daher über Pfingsten den "Weekender". Die 50er Jahre seien in ihren Augen eine tolle Zeit mit Schwung und großartiger Musik gewesen. Über einen Flohmarkt flanierten die Besucherinnen und Besucher indes am Leonardo-Hotel. Auch hier gab es teilweise Original-Artikel aus jener Zeit, darunter Haartrockner. Weiterhin gab es Uhren, Lampen, Schuhe, Schmuck, Kleidung, Spiegel, Bücher, Hüte oder Porzellan im 50er-Design.

Auf der Seebühne des Aqwa-Freibads spielten verschiedene Bands, darunter "Mrs. Lind & Mr. Hell with Fritz’e Cat", die mit flotter Musik für mächtig gute Laune sorgten. Die Rockabellas und Rockabillys hatten es sich rund um die Seebühne auf Decken oder Liegen gemütlich gemacht und "chillten" in der Sonne oder unter entsprechenden Sonnenschirmen, während sie der Musik lauschten. Nicht alle hielt es auf den Plätzen bei der Musik, vor der Seebühne wurde ausgelassen getanzt. Nichtsahnende Badegäste staunten bei dem Spektakel nicht schlecht und auch sie genossen die etwas anderen Badetage im Aqwa. Weitere Bands spielten in der Astoria-Halle. Dort gab es auch verschiedene Tanzkurse. Und als am Pfingstsonntag und -montag der Eintritt frei war, schlossen sich weitere Tanzbegeisterte an. Die Kurse machten viel Spaß, man kam aber ganz schön ins Schwitzen und das nicht nur aufgrund des warmen Wetters.

Als Besuchermagnet erwiesen sich auch die blitzblank polierten Oldtimer bei "Rust’n’Chrome": Corvettes, Mustangs oder Cadillacs aus jener Zeit wurden am Schulzentrum präsentiert. Einige hatten die Motorhaube offen und erlaubten einen Blick auf die Technik, andere präsentierten sorgfältig restaurierte Innenräume und natürlich durften aufwendige Lackierungen nicht fehlen. Zur damaligen Zeit gab es noch keine Sicherheitsgurte, war zu erfahren, und sie müssen in mindestens 30 Jahre alten, weitgehend originalgetreuen Oldtimern auch nicht nachgerüstet werden. Die vielen Gäste erfreuten sich auch am Auftritt der Band "Picky out the Stingers", die von einem Truck aus spielte.