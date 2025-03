Walldorf. (RNZ) Der Teich vor dem Restaurant Pagoni im Walldorfer Tierpark hat neue Bewohner: Europäische Sumpfschildkröten haben dort ihr neues Zuhause bezogen. Verantwortliche des Tierparks haben sie vom Artenschutzzentrum des Naturschutzbundes im niedersächsischen Leiferde entgegengenommen. Die Einrichtung hat sich unter anderem der Zucht und Auswilderung dieser einzigen in Deutschland wild vorkommenden und vom Aussterben bedrohten Schildkrötenart verschrieben.

Alle übernommenen Tiere seien zur Identifikation mit Chips, die per Funk auslesbar sind, versehen und dem Tierpark zuzuordnen, heißt es von der Stadt. Auf manchen Panzern ist auch noch eine farbliche Kennzeichnung zu erkennen. "Die nutzt sich mit der Zeit wieder ab", versichert Tierparkleiter Philipp Koch, der sich über das neue Artenschutzprojekt freut. Die Tiere seien alle mindestens vier Jahre alt und können ein Alter von über 60 Jahren erreichen.

Nach ihrer Ankunft am 4. November bezogen die Tiere zunächst ihr Quartier für die Winterstarre in einer eigens für diesen Zweck hergerichteten Quarantänestation. Aus dieser erwachten die Schildkröten nun und konnten in die naturnah gestaltete Teichanlage gesetzt werden. In dem Teich waren ehemals Schmuckschildkröten untergebracht, die eigentlich in Nordamerika heimisch sind und für die Unterbringung der Europäischen Sumpfschildkröten an eine andere Einrichtung abgegeben wurden.

Und warum der Tausch? Der Besatz mit den Europäischen Sumpfschildkröten ist Teil eines Projekts, das ganz der zukünftigen Ausrichtung des Tierparks entspricht, wie Philipp Koch mitteilt: "Wir wollen mehr in Richtung Artenschutz gehen." Mit dem Europäischen Nerz sowie dem Steinkauz habe der Tierpark diesen Weg bereits erfolgreich eingeschlagen. Zunächst sollen, wie nun geschehen, ausschließlich weibliche Tiere im Walldorfer Tierpark unterkommen. Für die sichere Aufzucht von Nachwuchs müssen die Bedingungen noch angepasst werden. Das werde etwas Zeit in Anspruch nehmen, betonte Koch. Man könne die Zeit jedoch nutzen, um den Tieren ein ansprechendes Zuhause zu bieten und sie den Besucherinnen und Besuchern bekannt zu machen.

"Es ist ein Anfang", freut sich auch Tierpfleger Enrico Jenßen über die neuen Bewohner, die er behutsam in ihr neues Zuhause setzte.