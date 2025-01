Walldorf. (kbw) Der Fund einer französischen Panzergranate aus dem Ersten Weltkrieg hat am Sonntag in Walldorf für einen Einsatz des Kampfmittelbeseitigungsdienst (KMBD) geführt. Dies bestätigten das Polizeipräsidium Mannheim und das Regierungspräsidium Stuttgart, dem der KMBD unterstellt ist, auf RNZ-Nachfrage.

Als Fundort nennt das Polizeipräsidium einen Feldweg an der Albert-Einstein-Straße. Die Straße im Walldorfer Gewerbegebiet führt zu einem Wanderparkplatz und geht dort in den Wald über. Über den Weg erreicht man das Waldklassenzimmer und den Hochholzer See.

Die etwa 20 Zentimeter lange Granate sei gegen zwölf Uhr gefunden worden, heißt es von der Polizei. Die Örtlichkeit sei im Umkreis von etwa 30 Metern abgesperrt worden. Da jedoch der Zünder bereits entfernt worden sei, "konnten die polizeilichen Sperrmaßnahmen aufgehoben und die Granate abtransportiert werden", teilte eine Polizeisprecherin mit.

Ein Bürger habe die Granate gefunden, und dies umgehend der Polizei gemeldet, heißt es vom Stuttgarter Regierungspräsidium. Als die Entschärfer vor Ort eintrafen, habe die Panzergranate auf einem Baumstumpf gelegen. Wie sie dorthin gelangte, sei nicht klar.

Ort des Geschehens

Größere Kampfhandlungen von Landstreitkräften hat es im Ersten Weltkrieg auf heutigem deutschem Boden nicht gegeben. "Da die Granate keine nennenswerten Erdanhaftungen hatte, wurde diese mit großer Wahrscheinlichkeit nicht ausgegraben", teilt das Regierungspräsidium weiter mit.