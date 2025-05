Walldorf. (seb) Punktsieben, das Diskussionsforum der evangelischen Kirchengemeinde Walldorf, lädt alle Interessierten ein zum Vortrag mit Austausch über: "Omas gegen Rechts – Zivilcourage für Toleranz und gegen Hass".

Am Sonntag, 1. Juni, 19 Uhr, ist Jutta Shaikh, zweite Vorsitzende des Vereins "Omas gegen Rechts" und Trägerin der Bürgermedaille der Stadt Frankfurt am Main, zu Gast im evangelischen Gemeindehaus, Schulstraße 4 in Walldorf. Brauchen wir die "Omas", lautet die Frage, der das Punktsieben-Team nachgehen möchte. Gegründet 2018 in Nagold, ist der Verein nach eigenem Bekunden überparteilich, setzt sich gegen Rechtspopulismus, Rassismus und Anti-Feminismus ein, fordert Toleranz und protestiert beispielsweise mit "Fridays for Future" auch für mehr Klimaschutz.

Heute hat der Verein über 30.000 Mitglieder und zahlreiche Regionalgruppen, allein 20 in Baden-Württemberg. Jutta Shaikh wird die Ziele und die Arbeit des Vereins vorstellen und zur Beantwortung von Fragen zur Verfügung stehen. Sie selbst sagt: "Ich engagiere mich, damit meine Kinder und Enkel in einem freien, demokratischen Deutschland leben können." Fragen können vorab gerne an punktsieben@eki-walldorf.de geschickt werden.