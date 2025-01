Walldorf. (aham) Katzenhalter können aufatmen: Es wird keinen Lockdown mehr geben. Wie das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises in Abstimmung mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe und der Stadt Walldorf heute mitteilte, wird die entsprechende Allgemeinverfügung aufgehoben. Das heißt: Alle Katzen in Walldorf dürfen das ganze Jahr über draußen auf Entdeckungstour gehen.

Die Ausgangssperre für die Vierbeiner war 2022 eingeführt worden und hatte weltweit für Aufsehen gesorgt. Mit dieser ungewöhnlichen Maßnahme sollte die Haubenlerche geschützt werden. Die vom Aussterben bedrohte Vogelart ist nämlich in Walldorf heimisch – genauer gesagt im Baugebiet Walldorf-Süd. Um die Haubenlerchen insbesondere während der Brutzeit zu schützen, durften Katzen im Süden Walldorfs zwischen April und Ende August nicht mehr aus dem Haus. Ein Ausflug ins Freie war in diesem Zeitraum beispielsweise nur auf einem gut umzäunten Gelände gestattet, an der Leine oder überwacht mit einem kleinen Ortungsgerät zur satellitengestützten Positionsbestimmung – "GPS-Tracker" genannt. Sollte sich herausstellen, dass sich das Tier den Lerchengebieten näherte, war eine "sofortige Unterbindung des Freigangs" erforderlich.

Wie der Kreis nun mitteilt, wurde das mit der Allgemeinverfügung verbundene Ziel, dass hier für eine Übergangszeit noch möglichst viele Jungvögel ausfliegen, um zu einer Ansiedlung auf eigens hierzu hergerichteten Flächen westlich der Bundesautobahn 5 (BAB 5) zu führen, erreicht.