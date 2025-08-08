Freitag, 08. August 2025

zurück
Plus Walldorf

Neuer Betriebshof im Tierpark bekommt ein Klassenzimmer

Walldorfer Rat beschließt einen Entwurf. Die reduzierte Variante soll 2,8 Millionen Euro kosten. Das besondere Augenmerk liegt auf der Bildungsfunktion.

08.08.2025 UPDATE: 08.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 4 Sekunden
Noch sind die Personal- und Verwaltungsräume des Tierparks in der Bestandsscheune untergebracht. In direkter Nähe entsteht bald ein neues Gebäude, einschließlich eines Klassenzimmers. Grafik: Stadt

Walldorf. (arb) Die Planung für das neue Betriebsgebäude des Walldorfer Tierparks steht: Besonders der pädagogische Mehrwert für Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen überzeugte die Mitglieder des Gemeinderats, dem Bau trotz der Kosten in Höhe von rund 2,8 Millionen Euro mehrheitlich zuzustimmen.

Seit 2019 ist die Stadt Trägerin der Einrichtung. Der Rat hatte den Neubau mit einer

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Armen Begić
Volontär
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.