Walldorf. (tt) Bis in die späten Abendstunden löschten am Dienstagabend Feuerwehrleute aus der gesamten Region den Großband in einer Wäscherei im Walldorfer Industriegebiet. Dabei soll laut Polizeiangaben ein Schaden von mehreren Millionen Euro entstanden sein. Über Nacht hielten die Wehren aus Hockenheim und St. Leon Brandwache an der Halle, die von Bausachverständigen des Technischen Hilfswerks (THW) als einsturzgefährdet eingestuft wurde. Gestern wurde dann mit einem Bagger teilweise das Dach abgetragen, um besser an die Glutnester zu kommen. Am Mittwoch um 15.30 Uhr konnte Walldorfs Feuerwehrkommandant Frank Eck dann das Einsatzende verkünden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

"Durch das eingestürzte Dach kamen wir nicht an alle Glutnester heran", berichtete Eck von den Schwierigkeiten vor Ort. Deshalb habe man in Absprache mit der Polizei entschieden, mit einem Bagger Teile des Daches abzutragen. Besonders stark waren die Glutnester in dem Bereich der Halle, in dem Gummifußmatten gelagert waren. Durch die Hitze waren diese zu einem Klumpen verschmolzen, so Eck. Mit Hilfe des Baggers konnte man die Fußmatten sowie Handtücher aus einem Container auf dem Hof der Wäscherei verteilen und ablöschen.

Am Dienstag waren – Stand 22 Uhr – weit über 200 Einsatzkräfte von Feuerwehr, THW, Deutschem Roten Kreuz und Polizei im Einsatz. "Probleme hatten wir mit dem Wasserdruck", berichtete Eck. Erst durch eine Druckerhöhung in den Wasserwerken Sandhausen und Wiesloch sowie bei den Heidelberger Druckmaschinen habe man ausreichend Wasserdruck gehabt. Bereits beim Brand der Bäckerei Rutz am ersten Weihnachtsfeiertag 2022 – die Einsatzstelle liegt nur 350 Meter Luftlinie von der Wäscherei entfernt – hatte es Probleme damit gegeben. Am Dienstag habe man deshalb für den eigenen 10 000-Liter-Tank die Wasserkomponente – eine Einheit, in der die Wehren aus Walldorf, Wiesloch, Reilingen und Rot zusammenarbeiten – und den 10 000 Liter-Tank der Berufsfeuerwehr Heidelberg alarmiert.

Bei der Stadt ist das Problem mit dem zu niedrigen Wasserdruck bekannt: "Wir gehen da jetzt selbstverständlich in die Analyse", betonte Bürgermeister Matthias Renschler auf RNZ-Nachfrage. Schon am Jahresanfang habe es eine Prüfung gegeben: Damals hätten die Experten nach einer Berechnung gesagt, der Wasserdruck reiche aus. "In der Praxis ist das offenbar nicht so", sagte Renschler. Deshalb müsse man nun in eine tiefere und eingehendere Analyse einsteigen.

"Da müssen wir zusammen mit den Stadtwerken, dem Wasserwerk und der Feuerwehr unverzüglich ran", unterstrich der Bürgermeister. Man müsse schauen, wo und wie optimiert werden könne. Denn Brandereignisse wie bei der Bäckerei Rutz oder jetzt bei der Wäscherei Schäfer könne es immer wieder geben. Er erklärte aber gleichzeitig, dass es durch den niedrigen Wasserdruck zu keinen Verzögerungen gekommen sei, die Schläuche seien nur nicht so prall gefüllt gewesen.

Das Gebäude "WDF 13" der SAP, das beim Brand durch Hitze und Rauchgase ebenfalls beschädigt wurde, "bleibt geschlossen, bis wir eine Gesundheitsgefährdung für unsere Mitarbeitenden ausschließen können", erklärte ein Sprecher auf Nachfrage. Man gehe davon aus, "dass Teile des Gebäudes längere Zeit nicht genutzt werden können." Auch die Feuerwehren wird der Brand noch einige Tage beschäftigen: Nachdem noch in der Nacht die Fahrzeuge mit neuen Schläuchen und Ersatz-Atemschutzgeräten beladen wurden, stehen nun die Reinigung und das Wiederauffüllen der Einsatzmaterialien an.

Update: Mittwoch, 4. Oktober 2023, 18.52 Uhr

Großbrand in Wäscherei im Walldorfer Industriegebiet (Video/Fotogalerie)

Von Timo Teufert

Walldorf. Die Szenen erinnerten an den Großbrand der Bäckerei Rutz am ersten Weihnachtsfeiertag 2022: Über dem Walldorfer Industriegebiet stand am Dienstagnachmittag um 16.30 Uhr eine große, dunkle Rauchwolke, die Polizei hatte die Zufahrtsstraßen abgeriegelt und aus allen Himmelsrichtungen kamen die Feuerwehren zur Einsatzstelle.

In der Produktionshalle der Wäscherei Schäfer in der Industriestraße war es aus bislang ungeklärten Gründen zu einem Großbrand gekommen, bei dem die gesamte Produktionshalle zerstört wurde. Verletzt wurde niemand, durch eine Riegelstellung konnte die Feuerwehr ein Übergreifen der Flammen auf den angrenzenden Bürotrakt der Wäscherei und ein Gebäude der SAP verhindern. Wie die Polizei am Mittwochnachmittag meldete, dauern die Löscharbeiten der Feuerwehr weiter an. Immer wieder müssten noch kleinere Glutnester bekämpft werden, heiß es. Teile des Gebäudekomplexes gelten nach einer Einschätzung von Bausachverständigen des THW als einsturzgefährdet.

Timo Schäfer, selbst Feuerwehrmann in Walldorf und Sohn der Inhaber des Familienbetriebs, wurde erst durch den Alarm auf seinem Piepser über den Brand informiert. "Gegen 16.30 Uhr gingen mehrere Notrufe in der Leitstelle ein", berichtete der stellvertretende Kreisbrandmeister Patrick Janowski. Als der Einsatzleiter im Industriegebiet eintraf, schlugen schon die Flammen aus der Halle.

"Die Betriebshalle war nicht mehr zu retten", so Janowski. In der Halle befanden sich Waschmaschinen, Mangeln und weitere Geräte für die Reinigung von Wäsche. Das Familienunternehmen besteht seit 1931 und hat rund 90 Mitarbeiter. "Wäsche war kaum in der Halle, die ist zu 99 Prozent bei unseren Kunden", sagte Schäfer.

Screenshot: RNZ

"Durch die starke Rauchentwicklung, die in Richtung Kernstadt und Wiesloch zog, haben wir in Absprache mit den Wieslocher Kollegen die Sirenen und die Warn-Apps ausgelöst", berichtete Erster Beigeordneter Otto Steinmann, der wie Bürgermeister Matthias Renschler vor Ort war. "Wir haben die Messkomponenten aus Ladenburg und Leimen im Einsatz und messen hier vor Ort, aber auch im Umkreis", berichtete Janowski. Allerdings habe keine Gefahr für die Bevölkerung bestanden, es gebe nur eine Geruchsbelästigung.

Durch die starke Hitzeentwicklung stürzte nicht nur das Dach der Produktionshalle ein, auch die Fassade und mehrere Glasscheiben des benachbarten SAP-Gebäudes wurden in Mitleidenschaft gezogen. Außerdem gab es eine Verrauchung im SAP-Gebäude, dort löste die Brandmeldeanlage aus.

Innerhalb eines Jahres gab es nun den zweiten Brand in einem Walldorfer Familienbetrieb: "Das ist wirklich ein schreckliches Ereignis", sagte Bürgermeister Renschler. Er sei froh, dass niemand zu Schaden gekommen sei. "Wir werden die Familie Schäfer im Rahmen aller unserer Möglichkeiten unterstützen", versprach das Stadtoberhaupt. Ein Lob sprach er den beteiligten Einsatzkräften aus: "Es ist beeindruckend, wie reibungslos die Zusammenarbeit funktioniert."

Um die Flammen in den Griff zu bekommen, waren die Wehren aus Walldorf, Wiesloch, Frauenweiler, Nußloch, Leimen, Ladenburg, St. Leon-Rot, Reilingen, Sandhausen und Mühlhausen im Einsatz. Für die Wasserversorgung wurde eine Schlauchstrecke zu den Heidelberger Druckmaschinen gelegt, deren Werksfeuerwehr zusammen mit der Berufsfeuerwehr Heidelberg ebenfalls im Einsatz war. Für die Baiertaler Feuerwehrleute endete das Schlachtfest am Nachmittag abrupt, da sie den Brandschutz in Wiesloch sicherstellen mussten. Auch das Technische Hilfswerk wurde gegen Abend alarmiert. Der Gesamtschaden wird derzeit auf mehrere Millionen Euro geschätzt.

Ort des Geschehens

Update: Mittwoch, 4. Oktober 2023, 16.00 Uhr