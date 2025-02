Von Sebastian Lerche

Walldorf. Einer konkreten Anfrage zur Errichtung von Windenergieanlagen widmet sich Walldorfs Gemeinderat in der kommenden Sitzung am Dienstag, 18. Februar, 19 Uhr, im Ratssaal des Rathauses, Nußlocher Straße 45. Bau und Betrieb von möglicherweise vier Windrädern am Autobahnkreuz, nah an der Gemarkungsgrenze zu St. Leon-Rot, sind angedacht.