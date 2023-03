Walldorf. (RNZ) Der nächste Walldorfer Kinderkleider- und Spielwarenmarkt findet am 3. und 4. März in der Astoria-Halle, Schwetzinger Straße 91, statt. Die Annahme der Waren ist am Freitag, 3. März, von 15 bis 17.30 Uhr. Verkauf ist dann am Samstag, 4. März, von 9 bis 11 Uhr, anschließend, von 15 bis 15.30 Uhr, Abholung von Waren und Erlös.

Frühlings- und Sommerkleidung in den Größen 56