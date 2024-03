Walldorf. (kbw) Der schwere Verkehrsunfall vom 8. März in der Walldorfer Bahnhofstraße ist nun ein Fall für die Heidelberger Staatsanwaltschaft. Dort sei in dieser Sache ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs anhängig, teilte ein Sprecher der Justizbehörde mit. Allerdings seien die Ermittlungen zu dem Sachverhalt noch nicht abgeschlossen, weshalb derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden könnten.

Bei dem Unfall war ein 20-Jähriger mit einem BMW in einen Kreisverkehr gerast und dabei mit einem VW kollidiert. Beide Fahrer wurden verletzt, es entstand ein Sachschaden von etwa 200.000 Euro, wie es zu dem Unfall seitens des Polizeipräsidiums Mannheim hieß.

Der BMW war auch gegen einen Baum und ein Verkehrsschild sowie letztlich gegen eine Hauswand geprallt, dabei wurde die Fensterscheibe eines Buchladens beschädigt. Am Tag nach dem Unfall teilte die Polizei mit, dass sie gegen den Fahrer wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt, sein Führerschein sei eingezogen worden.

Der Unfall dürfte auch bei einem Termin im April Erwähnung finden, bei dem der Walldorfer Bürgermeister Matthias Renschler mit Vertretern des Polizeipräsidiums sowie des Rhein-Neckar-Kreises über das Vorgehen gegen Autoposer auf Walldorfer Straßen sprechen will. Der 20-jährige Unfallverursacher gilt als einschlägig bekanntes Mitglied dieser Szene, die in der Astorstadt schon seit einiger Zeit für Unmut sorgt.

Auf RNZ-Nachfrage hatte die Pressestelle der Polizei bisher keinen Zusammenhang mit der Poserszene hergestellt und davon geschrieben, dass in Walldorf kein schwerpunktmäßiges Aufkommen festgestellt worden sei. Stattdessen war die Rede von "hochflexiblen Individual-Posern, die vereinzelt und gelegentlich in den ländlichen Gebieten in Erscheinung treten".

Er habe zwischenzeitlich "gute Gespräche" mit dem Leiter der Verkehrspolizeiinspektion geführt, sagte nun Renschler, dabei sei auch der Termin im April verabredet worden, in den er einige Hoffnung setzt. "Ich halte es für müßig, sich mit Definitionen zu beschäftigen", sagte der Rathauschef angesprochen auf den bisherigen Widerspruch zwischen den Darstellungen der Stadt und der Polizei. Die Autoposer, die in der Astorstadt für Unruhe sorgten, unterschieden sich stark von jenen, die etwa in Großstädten wie Mannheim unterwegs seien.

An der Beobachtung, dass Walldorf Probleme mit unnütz, schnell und lautstark hin und her fahrenden jungen Männern in PS-starken Autos hat, hält Renschler fest, dieses Problem sei vor Ort auch größer als in umliegenden Kommunen. Die Autoposer in der SAP-Stadt waren auch schon Thema in der Kriminalitätsstatistik der Polizei. Es gelte, sich weiter auszutauschen. "Es hätte noch schlimmer kommen können", unterstrich der Bürgermeister mit Blick auf den Unfall.

Erfreut sei er gewesen, als er feststellte, dass die Verkehrsbehörde des Rhein-Neckar-Kreises dieser Tage einen Blitzer in der Nußlocher Straße aufstellte, die als eine beliebte Rennstrecke gilt. Nun hoffe er auf "Regelmäßigkeit".

Renschler hatte kritisiert, der Kreis blitze dort zu wenig und nach eigenen Angaben beim Landratsamt mehrfach vergeblich darum gebeten, dass die Stadt in der Nußlocher Straße und der Bahnhofstraße selbst Blitzer aufstellen darf, obwohl beide in der Zuständigkeit des Kreises liegen. Die Kreisverwaltung hatte gegenüber der RNZ mitgeteilt, sie verfüge über ausreichend "sächliche Mittel" zur Verkehrsüberwachung.