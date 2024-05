Von Sarah Eiselt

Walldorf. Sich ein Stück indischer Küche nach Hause holen, das ermöglichen seit Kurzem Mithun Salgar und Geschäftspartnerin Shilpa Todkar. Denn mit der Eröffnung ihres kleinen Supermarkts "Groceteria" in der Heidelberger Straße geben sie den Kunden die Möglichkeit, original indische Produkte zu erwerben. "Aber nicht nur indische Familien kommen zu uns", zieht Salgar nach einem Monat Öffnung nun Bilanz.

"Die meisten Einkaufenden haben überwiegend eine indische Herkunft", räumt der 41-Jährige ein. Und wenn er von den "meisten" spricht, meint er die schätzungsweise mehr als 300 Familien, die allein in Walldorf leben, die umliegenden Ortschaften nicht miteingerechnet. Denn die Mehrheit sei – wie auch er – angestellt beim örtlichen Großkonzern SAP. Das sei auch der Grund gewesen, weshalb er 2013 nach Deutschland, genauer gesagt nach Walldorf kam, erklärt er. "Ich habe in Indien schon bei der SAP gearbeitet. So lernte ich auch meinen Freund Ashutosh kennen. Das war vor zwölf Jahren", blickt er stolz auf ihre Freundschaft zurück. Den Laden betreibt Mithun Salgar mit Ashutoshs Ehefrau Shilpa Todkar, die beim Gespräch nicht mit anwesend sein konnte.

Bei der Arbeit lösen sie als Softwareentwickler Probleme, auch wenn diese technischer Natur sind. "Das ist unser Job, das wollten wir auch im Privaten umsetzen." Denn die mehr als 300 Produkte, die sie in ihrem kleinen Geschäft anbieten, sind in herkömmlichen Supermärkten nicht zu finden. "Sowohl wir als auch alle anderen Personen aus unserem Bekanntenkreis mussten dafür immer entweder nach Heidelberg oder sogar Frankfurt fahren. Wir haben hier nun aber alles, was man für die indische Küche braucht", sagt Salgar weiter, der selbst nur wenige Gehminuten entfernt wohnt. "Wir wollten das Leben einfacher machen und dachten uns, wenn es für uns so schwer ist, die Zutaten für bestimmte indische Rezepte zu beschaffen, dann ist es das auch für andere.’" Knapp drei Jahre haben sie sich dann zunehmend Gedanken gemacht, bis es schließlich nun zur Eröffnung in der Heidelberger Straße kam.

Der Name "Groceteria" habe jedoch keine besondere Bedeutung, vielmehr sei er durch kreatives Überlegen entstanden. Geschäftspartnerin Shilpa Todkar hatte ,damals’ die Idee, ist der kreativere Kopf der beiden. Nach knapp zwei Wochen Bedenkzeit haben sich dann aber alle für den Namen entschieden, der sich von den englischen Worten "grocery" und "cafeteria" ableitet, was auf Deutsch übersetzt "Lebensmittelgeschäft" und "Cafeteria" heißt.

"Mit der Eröffnung haben wir uns einen Traum erfüllt", ergänzt Freund Ashutosh Todkar. Zweifel oder Ängste hätten die beiden darüber hinaus keine: "Wir merken, dass die Nachfrage da ist, nicht nur bei uns Indern", sagt er weiter. Auch andere Menschen kämen gerne vorbei. Anfangs noch neugierig, mittlerweile aber aus Überzeugung, weil sie wüssten, was sie finden, so Salgar.

Auf der gerade einmal knapp 40 Quadratmeter großen Ladenfläche verkaufen die beiden Gewürze, Würzpasten und -soßen unterschiedlichen Schärfegrads, spezielle Reissorten, Süßwaren, Getränke und noch vieles Weitere mehr. "Alles typisch indisch und extra aus dem Land importiert", so Salgar. Am meisten gefragt seien zwar Instant-Nudeln, Süßigkeiten und Chai Tee, aber besonders wertgeschätzt werde der Kühlschrank voller frischer Kräuter wie Minze oder die speziellen Mangosorten des Landes. Demnächst wird das Sortiment noch erweitert, etwa mit einem Gefrierschrank, in dem die Kundschaft unter anderem Naan findet, eine südasiatische, für Indien typische Brotsorte.

Derzeit ist das Geschäft montags bis freitags von 18 bis 21 Uhr geöffnet, sowie samstags von 10 bis 13 Uhr – auch weil die beiden selbst noch hauptberuflich tätig sind. "Doch die Öffnungszeiten sollen sich künftig auch ändern. Wir möchten für unsere Kunden nicht nur abends nach deren Feierabend da sein, sondern auch vormittags." Angepeilt würden Zeiten zwischen 10 und 13 Uhr sowie von etwa 16 bis 20.30 Uhr, "aber wir warten noch, wie es weiterhin ankommt", sagt Salgar. Bisher haben sie täglich etwa 50 Kunden – in drei Stunden.

Was aber auf jeden Fall feststeht, ist, dass das Betreiberduo die Online-Präsenz verstärken möchte. "Derzeit haben wir eine Whatsapp-Gruppe mit über 400 Mitgliedern. Hier schreiben wir unsere Neuigkeiten hinein und informieren unsere Kunden, wenn zum Beispiel neue Gewürze oder Kräuter eintreffen", sagt Salgar weiter. Ein öffentliches Profil auf Instagram gibt es bereits, im Ladengeschäft selbst hängt aber auch ein Zettel aus, auf dem ein QR-Code abgedruckt ist, der direkt zur Webseite führt. Ein weiteres Online-Angebot ist außerdem in Planung, kündigt Salgar an: Interessierte könnten mit dem sogenannten "Click & Collect" entweder die Produkte im Internet bestellen und vor Ort abholen. "Die andere Option ist, dass von zu Hause aus bestellt wird und nach Wiesloch und Walldorf die Produkte noch am selben Tag geliefert werden." In die anderen Ortschaften im Umkreis würde eine Lieferung dann ,erst’ nach zwei oder drei Tagen erfolgen.

Ebenfalls geplant: Eine Art Kochbuch. Denn entweder fehlten die Zutaten, oder die Menschen wüssten nicht, wie sie sie richtig zu Gerichten verarbeiten sollen. Dabei helfe dann das eigens erstellte Kochbuch: "Zudem planen wir, gemeinsame Koch-Events mit unserer Kundschaft zu veranstalten, bei dem genau diese Rezepte mit den Produkten aus dem Laden zubereitet werden", kündigt Salgar an.

Die Ladenbetreiber machten und machen dabei von Anfang an alles selbst: Vom Einkauf der Waren, über den Aufbau und das Bestücken der Regale, bis hin zum Online-Auftritt oder dem Kassieren. "Besonders das macht meinem Sohn am meisten Spaß. Er liebt es, die Produkte zu scannen", so Salgar. Ob er oder auch die beiden Töchter Todkars den Laden einmal übernehmen können und sollen, lasse sich im Moment noch nicht absehen. Dafür sind sie zum einen noch zu jung, zum anderen gibt es das Geschäft noch nicht lange genug. "Aber wenn sie das möchten, freuen wir uns natürlich."

Bisher sei die Resonanz durchweg positiv, die Kunden zufrieden. "Deshalb hoffen wir, dass viele andere Menschen ebenfalls herkommen, unser Angebot entdecken oder sich selbst ein Bild von uns machen. Schließlich sind wir nicht nur für Inderinnen und Inder, sondern für Jeden" ruft Todkar die Bevölkerung auf. Bezahlt werden könne sowohl bar, als auch mit der Karte – Die einzige Bedingung: "Es muss in Euro sein, nicht in indischen Rupien", scherzt Salgar.