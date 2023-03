Walldorf. (tt) Das jüngste Förderprogramm der Stadt Walldorf ist derzeit auch das erfolgreichste: Im neu eingeführten Förderprogramm "Fotovoltaik" wurden im vergangenen Jahr 302 Anträge bewilligt und Zuschüsse an Privatpersonen in Höhe von fast 2,3 Millionen Euro zugesagt. "Es ist eine installierte Leistung von 2,8 Megawatt Peak zu erwarten", sagte Klaus Brecht, Leiter des Fachbereichs Ordnung und Umwelt, als er den Gemeinderat über die Inanspruchnahme aller Programme informierte. Auch die beantragte Batteriespeicherkapazität sei erfreulich hoch: Sie liegt bei 2,3 Megawattstunden.

Kleiner Wermutstropfen: Mit bislang 15 Anlagen habe nur ein sehr kleiner Teil bereits installiert werden können, daher wurden auch erst 91.000 Euro an Fördermitteln ausbezahlt. Aufgrund von Lieferproblemen, vor allem bei den Wechselrichtern, werde der Großteil erst im laufenden Jahr folgen.

Ein von Hans Wölz (Grüne) angeregter Abgleich, wie weit die Flächenpotenziale ausgeschöpft werden, ist laut Brecht Bestandteil des jährlichen Klimaschutzmonitorings. Er gab außerdem bekannt, dass für das 2023 neu eingeführte Programm zur Förderung von Fotovoltaikanlagen auf Firmendächern bereits ein erster Antrag vorliege.

Zeitliche Verzögerungen gebe es auch bei den anderen Umweltförderprogrammen: Im Bereich der energetischen Sanierung könne ein deutlicher Überhang von bewilligten Anträgen gegenüber geförderten Maßnahmen festgestellt werden, heißt es in der Verwaltungsvorlage. Aufgrund der allgemein unbefriedigenden Situation im Baugewerbe sei der Zeitraum zwischen der Bewilligung und der Umsetzung deutlich länger als in den Jahren zuvor. Das zeigen auch in vielen Fällen die Bitten um Verlängerung der Bewilligungszeiträume durch die Bauherren, die alle gewährt worden seien.

Erfreulich ist die große Nachfrage nach den Umweltförderprogrammen: 2022 wurden insgesamt 160 Anträge bewilligt, zusammen mit den in den Vorjahren zugesagten, aber noch nicht umgesetzten Maßnahmen liegen damit 288 bewilligte Anträge vor. Für 129 Maßnahmen, die umgesetzt werden konnten, wurde eine Fördersumme von rund 225.000 Euro ausbezahlt. Mit den geförderten Maßnahmen waren Investitionskosten von insgesamt 1,83 Millionen Euro verbunden.

Viele der Förderungen fallen in den Bereich der ...