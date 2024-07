Walldorf. (arb) Auch in diesem Jahr kommt es während der Freibadsaison zu Veränderungen auf der Buslinie 708, teilt die Stadt Walldorf mit. Aufgrund der Parkdichte könnten die Haltestellen "Schwimmbad" auf beiden Seiten, "Astoria-Halle" stadteinwärts und "Schulzentrum" nicht angefahren werden.

Von Donnerstag, 25. Juli, bis einschließlich Sonntag, 8. September, soll folgende Regelung gelten: Die Linie 708 beginnt und endet am Halt "Talstraße". In der Parkbucht vor der eigentlichen Haltestelle "Talstraße" werde stadteinwärts – vor dem Gebäude der Heidelberg Straße 95a – eine Ersatzhaltestelle eingerichtet, damit der Bus die dadurch entstehende Standzeit dort überbrücken kann. An der ursprünglichen Haltestelle sei das nicht möglich.

Fahrgäste an der Haltestelle "Schwimmbad" hätten die Möglichkeit, in Richtung Drehscheibe übergangsweise auf die Linien 718, 720 und 721 umzusteigen. Der Stadt zufolge sei die Linie 721 am geeignetsten. Alle betroffenen Haltestellen sollen mit entsprechenden Hinweisschildern ausgestattet sein. Für die Parkbucht an der "Talstraße" werde ein ein absolutes Halteverbot eingerichtet.