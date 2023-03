Walldorf. (agdo) Die Betroffenheit über das schwere Erdbeben in der Türkei und in Syrien ist auch in der Region groß. Nach ersten Spendenaufrufen zu Beginn der letzten Woche fand am Samstagmittag ein kurzfristig organisierter Kuchenverkauf auf der Walldorfer Drehscheibe statt. Organisiert hatte die Aktion der deutsch-türkische Elternverein Walldorf, um mit dem Kuchenverkauf Spenden für die Opfer des Erdbebens zu sammeln. Aus Solidarität hatte sich auch der deutsch-indische Freundeskreis Walldorf angeschlossen.

Der Erlös der Aktion geht vollständig an das Deutsche Rote Kreuz, die türkische Katastrophenschutzbehörde AFAD und die größte Hilfsorganisation in der Türkei, "Türk Kizilay", informierten die Organisatoren. "Wir sind über das Erdbeben und die Auswirkungen tief betroffen", sagte Akif Ünal von der Islamischen Gemeinschaft Millî Görüs (IGMG) und dem deutsch-türkischen Elternverein Walldorf.

Auch in der IGMG-Moschee gebe es Familien, deren Angehörige, Familienmitglieder oder Freunde in der Türkei vom Beben betroffen seien, erzählte Ünal. Seine Eltern wohnen etwa 100 Kilometer von den am schwersten betroffen Regionen entfernt – und auch dort sei das Beben deutlich zu spüren gewesen. Seine Eltern und viele andere Menschen seien angehalten worden, ihre Häuser vorsichtshalber zu verlassen. Sie seien vorübergehend in einer sicheren Gemeinschaftsunterkunft untergebracht worden, erzählte Akif Ünal.

Auf der Drehscheibe hatten die Organisatoren des Kuchenverkaufs ein Zelt aufgebaut. Der Andrang war groß: Foto: A. Dorn

Man sei ausdrücklich gebeten worden, nicht in die betroffenen Gebiete zu den Angehörigen zu reisen, berichtete er weiter. Auch wenn es schwerfalle – man könne vor Ort ohne entsprechende Ausbildung nicht helfen und würde die Rettungs- oder Bergungsaktionen eher stören. Momentan sei es zudem in der Nacht sehr kalt, die vergangenen Nächte lagen die Temperaturen bei Minus acht Grad. Die Rettungs- und Bergungsaktionen sollten Fachkräften überlassen werden.

Die komplette Familie seiner Schwägerin sei bei dem Erdbeben ums Leben gekommen, erzählte jemand anderes tief betroffen beim Kuchenverkauf. Nur der Vater habe überlegt. Es sei eine Tragödie.

Erdbeben seien in der Türkei nicht selten und die Menschen werden über das Verhalten während eines Erdbebens informiert, wenn das Beben aber stark sei und Gebäude einstürzen sei man machtlos. Es sei wirklich schlimm, fügte derjenige hinzu. "Es wird Jahre dauern, bis alles wieder aufgebaut ist", fürchtet Ünal.

Auch Bürgermeister Matthias Renschler, der auf die Drehscheibe gekommen war, zeigte sich betroffen von der Katastrophe. Er könne sich vorstellen – mit Zustimmung des Gemeinderats – Hilfe beim Wiederaufbau in der Türkei zu leisten.