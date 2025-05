Walldorf. (RNZ) Der Spargelmarkt lockt von Freitag bis Sonntag, 23. bis 25. Mai, in die Walldorfer Innenstadt. An den Essensständen wird natürlich der namensgebende Spargel serviert, doch auch das königliche Gemüse nicht so mag, muss dank anderer Köstlichkeiten keinen Hunger leiden. Livemusik und Aufführungen auf zwei Bühnen, sowie eine Spielstraße runden das Spektakel ab. Was sich an den drei Tagen wo abspielt, hat die RNZ hier zusammengefasst.

> Freitag: Die offizielle Eröffnung mit Spargelkönigin Kira I. und Bürgermeister Matthias Renschler geht um 19 Uhr am Marktplatz über die Bühne. Mit dabei ist die Stadtkapelle, die bereits ab 18.30 Uhr aufspielt und auch nach dem offiziellen Teil für Unterhaltung sorgen wird.

Um 20.15 Uhr tritt die Showtanzformation der Tanzschule Kronenberger auf, ab 21 Uhr sorgt die Partyband "Art Donuts" mit Disco-, Pop-, Rock- und Soulnummern aus 70ern, 80ern und 90ern sowie aktuellen Hits für Stimmung. Auf der Bühne auf der Drehscheibe spielt sich am Freitag ab 19.45 Uhr die Band "Realusion Rock" quer durch die Rock- und Popgeschichte.

> Samstag: Auf der Drehscheiben-Bühne ist schon ab 15 Uhr Livemusik geboten. Den Anfang macht Olli Roth mit Rock, Pop, Blues und Country. Akustikrock aus den vergangenen Jahrzehnten hat die Band "Made of Wood" ab 18.15 Uhr im Repertoire.

Und ab 21 Uhr steht das Rock-Quartett "Kist" auf der Bühne. Am Marktplatz sind am Samstag zunächst Vereinsaufführungen zu erleben: Ab 13 Uhr ist der Deutsch-Chinesische Freundeskreis an der Reihe, um 13.30 Uhr der Deutsch-Indische Freundeskreis.

Es folgen ab 14.30 Uhr "Rock4Kids" mit Jörg Schreiner und Band, ab 17 Uhr spielt die Formation "The Shades of Soul" mit ihrer Soul-, Funk- und Disco-Show sowie ab 20 Uhr "Catch 22" mit unvergesslichen Hits aus Rock und Pop.

Die Leopoldstraße wird von 13 bis 18 Uhr zur Spielstraße mit einem bunten Programm für die ganze Familie. Die Sängerin Tine Groß, ihre Tochter Ida und Alexander "Relax" Wipfler treten dort am Samstag ab 13.30 und um 16.30 Uhr auf. Das Theater Carnivore zeigt das Stück "Der Teufel mit den drei goldenen Haaren" um 15.30 Uhr. Außerdem werden Spiele, Kinderschminken und Waffeln angeboten.

Am anderen Ende der Festmeile, auf dem Lindenplatz und von dort in Richtung Hauptstraße, findet sich der kleine Rummelplatz mit Kettenkarussell, Ball- und Pfeilwerfen sowie Süßwarenbuden.

> Sonntag: Die Vereine bestimmen zunächst das Programm auf der Marktplatz-Bühne: Ab 12.30 Uhr spielt das Blasorchester auf, ab 14.15 Uhr zeigt Viet Vo Dao asiatische Kampfkunst und um 15.30 Uhr treten die Tanzgarden der Karnevalsgesellschaft Astoria Störche auf. Vorher findet ab 15 Uhr der Spargelschälwettbewerb der Sparkasse statt, bei dem unter anderem Spargelkönigin Kira I., Bürgermeister Renschler und Eric Pensalfini, der Bürgermeister der französischen Partnerstadt Saint-Max, antreten werden.

Musik gibt es ab 16 Uhr mit dem beliebten Tochter-Vater-Duo Tara & Sten sowie ab 19.30 Uhr mit Lorena Huber und Band. Auf der Drehscheiben-Bühne sind am Sonntag ab 12 Uhr das Rockabilly-Quartett "The Spikes", ab 15 Uhr die Coverband "X-Friends" und ab 18.30 Uhr die Rock- und Pop-Formation "Across the Ages" zu erleben. Die Geschäfte haben von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Das Jugendzentrum Jump öffnet von 14 bis 18 Uhr seine Türen. Neben einer großen Auswahl an Brett- und Kartenspielen gibt es Tischtennis, Billard und Kicker. Zudem besteht in dieser Zeit die Möglichkeit, sich das Haus anzuschauen und mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kinder- und Jugendarbeit ins Gespräch zu kommen. Im Cafébereich werden Waffeln, Getränke und Kaffee angeboten.

Die Spielstraße in der Leopoldstraße bietet von 12 bis 17 Uhr Spiele, Kinderschminken und Waffeln. Tine Groß, ihre Tochter Ida und Alexander "Relax" Wipfler haben Auftritte um 14 und um 17 Uhr. Das Theater Carnivore präsentiert um 16 Uhr die Geschichte "Der Teufel mit den drei goldenen Haaren" und Jörg Schreiner kommt um 12 Uhr mit der "Theo Tollpatsch"-Show. Außerdem angeboten. Der Lindenplatz und von dort in Richtung Hauptstraße wird wieder zum Rummelplatz.