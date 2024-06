Walldorf. (agdo) Allerlei Attraktionen bot das Sommerfest des Tom-Tatze-Tierheims. Es gab eine große Tombola, kulinarische Köstlichkeiten und interessante Stände. Bei schönstem Wetter fanden sich etliche Besucher ein und flanierten über das Gelände. "Stars" des Fests waren natürlich die Tiere.

"Dieses Mal haben wir zu unserer großen Freude wieder Musik", sagte Volker Stutz, Vorsitzender des Tierschutzvereins Wiesloch-Walldorf. Die Band "Echo" und die Gruppe "Slow Hands" sorgten für tolle Stimmung, es wurde mitgesungen und hie und da ein wenig mitgerockt.

Ein buntes Programm war beim Sommerfest des Tom-Tatze-Tierheims geboten, so gab es viele „tierische“ Dekoartikel. Foto: A.Dorn

Anfang Juni hatte das Tierheim insgesamt 75 Tiere, aufgeteilt in 15 Hunde, 34 Katzen, zwölf Kaninchen, jeweils fünf Meerschweinchen und Schildkröten und vier Degus – damit sind Nager ungefähr zwischen Meerschweinchen und Chinchilla gemeint. Die Besucher schauten sich die Tiere interessiert an und sprachen da und dort mit den Vierbeinern.

Auf reges Interesse stießen auch die Informationsangebote. Am Stand des Vereins "Ärzte gegen Tierversuche" wurde Kritik an der Aussagekraft von Untersuchungen am Tier für den Menschen geübt, zudem wurden Möglichkeiten einer Forschung ohne Tierversuche vorgestellt. Man erfuhr unter anderem, dass in Deutschland jährlich über 2,5 Millionen Tiere an Tierversuchen leiden und sterben. Außerdem war der "Verein der Rattenfreunde" und die Albert-Schweizer-Stiftung vor Ort.

Weiterhin gab es Stände mit Dekorationsartikeln, die sich um Tiere drehten, Bilder von Fuchs, Hund oder Katze, Kerzenhalter mit "tierischem" Untergrund oder Windlichter mit Tiermotiven. Auch das Kreativ-Team des Tom-Tatze-Tierheims war dabei, bot von Tom-Tatze-Taschen über Tassen bis hin zu Kugelschreibern und Blöcken allerlei Nützliches an.

Indes stöberten einige Besucher beim großen Bücherflohmarkt, es gab Lesenswertes von Romanen über Handwerker-, Koch- und Backbücher bis hin zu Schmökern. Auch für Kinder war viel dabei, etwa "Die schönsten Schlummergeschichten".

Gemütlich saßen die Besucher auf Bänken und genossen kulinarische Köstlichkeiten, beispielsweise Pilzpfanne mit Baguette, Tortilla-Wraps oder Pommes. Außerdem gab es ein reichhaltiges Kuchenbüfett mit Kaffee und zudem eine stimmungsvolle Cocktailbar.