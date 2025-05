Von Konrad Bülow

Walldorf. Fast schon schuldbewusst zeigt der Bewohner eines Walldorfer Anwesens auf den Gartenteich hinter dem Haus. "Der lockt die Tigermücken an, oder?", fragt er. Doch zu seiner Überraschung beruhigt in sein Besucher. "In Tümpel und Gartenteiche legen sie ihre Eier nicht ab", sagt Artin Tokatlian vom Unternehmen Icybac. Er und seine Kollegen sind in der