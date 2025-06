Von Konrad Bülow

Walldorf. Nur kurz rüttelt der Greifer des Abbruchbaggers an der Hauswand in der Walldorfer Badstraße, dann fällt sie in sich zusammen. Der Staub, den die Trümmer aufwirbeln, knirscht den Anwesenden buchstäblich zwischen den Zähnen.

Wo dieser Tage Bauarbeiter ihrem Werk nachgehen, waren am 6. März dieses Jahres Hunderte Feuerwehrleute, Sanitäter