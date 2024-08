Bammental. (cm) Die kleinen Badegäste können sich freuen: Pünktlich zur Rückkehr des Badewetters in der neuen Woche kann das Planschbecken im Bammentaler Waldschwimmbad wieder genutzt werden. Dies teilte Schwimmmeister Manuel Schweikert am Wochenende mit. Anfang August hatten die für die Umwälzung des Wassers im Beckens zuständigen Pumpen ihren Geist aufgegeben. Der Technikraum wurde mit dem Wasser aus dem Becken geflutet, auch technisch sensible Bereiche und Elektronik waren nass. Eine Fachfirma musste hinzugezogen werden.