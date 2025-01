Walldorf. (RNZ) Erst am 10. Dezember war die neue Blitzanlage in der Heidelberger Straße installiert worden. Knapp zwei Wochen später musste der kommunale Vollzugsdienst den ersten Fall von Vandalismus feststellen, wie die Stadt Walldorf mitteilt. Zwischen Montag, 23. Dezember, etwa 15 Uhr, und Dienstag, 24. Dezember, etwa 12 Uhr, beschädigten demnach bislang unbekannte Täter die äußere, schwarze Scheibe der Messsäule massiv. Auch die innere, klare Scheibe habe mehrere starke Kratzer davongetragen.

Die Stadt habe Anzeige bei der Polizei erstattet. Zeugen sollten sich unter Telefon 06227/8419990 beim Polizeiposten Walldorf oder unter 06222/57090 beim Polizeirevier Wiesloch melden.

Die Messsäule in der Heidelberger Straße ist eine von drei neuen Anlagen im Stadtgebiet. Die Blitzer für die Schwetzinger Straße und die Hauptstraße waren vom Gemeinderat im Juni mehrheitlich beschlossen worden, die Säule in der Heidelberger Straße im Juli. Angeschafft wurden in allen Fällen leere Säulen für Kosten von jeweils 38.000 Euro, die mit den mobilen Messanlagen der Stadt flexibel bestückt werden und in beide Fahrtrichtungen blitzen können.

Stadtverwaltung und Gemeinderat hatten in den Sitzungen betont, dass die neuen Messsäulen nicht angeschafft werden, um höhere Einnahmen aus den Verstößen zu erzielen. Grund sei, die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer zu erhöhen.

In der Heidelberger Straße hatten statistische Messungen der Stadt ergeben, dass die im Bereich zwischen der Schwetzinger Straße und der Adlerstraße geltende Schrittgeschwindigkeit, maximal 10 km/h, oft nicht eingehalten wird. "Grundlegend war hier ein zu schnelles Fahren festzustellen", heißt es in der Verwaltungsvorlage zur Juli-Sitzung.

Der Durchschnitt sei mit über 20 km/h gemessen worden, 85 Prozent sogar mit 25 bis 30 km/h. In den frühen Morgenstunden lasse sich "eine deutliche Tendenz nach oben" erkennen, in den späten Abendstunden würden Geschwindigkeiten von über 40 km/h erreicht.