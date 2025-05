Mühlhausen-Rettigheim. (aham) Wer oder was sind bloß die "Drängkiwwel"? Ins Hochdeutsche übersetzt sind es die "Tränkkübel" und damit sind die Rettigheimer gemeint. Unter diesem Spitznamen waren sie einst in der Region bekannt, wie David Depenau in seinem Buch "Die Ortsnecknamen in Heidelberg, Mannheim und dem Rhein-Neckar-Kreis – von Bloomäuler, Lellebollem und Neckarschleimer" berichtet.

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote