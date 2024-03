Leimen-Gauangelloch. (cm) Woher stammen die Uznamen für die Bewohner der Orte in der Region rund um Heidelberg? Es geht um Leimen-Gauangelloch.

> Als "Krabbe" sind die Bewohner des Leimener Stadtteils bekannt. In seinem Buch "Die Ortsnecknamen in Heidelberg, Mannheim und dem Rhein-Neckar-Kreis – von Bloomäuler, Lellebolle und Neckarschleimer" erklärt Autor David Depenau die Herkunft: "Als ,Krabbe’ sind die Gauangellocher in der Umgebung den meisten bekannt.

Ein konkreter Anlass für die Verleihung dieses Necknamens ist heute nicht mehr überliefert. Geht man aber von einer ähnlichen Entstehung wie in Orten der Nachbarschaft mit gleichem Uznamen aus, so könnten auch die Gauangellocher vormals sonntags ab und zu einen Raben als Sonntagsbraten auf dem Tisch gehabt haben. Dies bedeutete in ärmeren Zeiten sicherlich eine willkommene Abwechslung auf dem sonst nicht sehr abwechslungsreichen und wenig fleischhaltigen Speisezettel der Familien.

Die Gauangellocher nannte man früher wegen des folgenden Ereignisses zudem auch noch ,Bachbrenner’: Als einmal ein brennendes Strohbündel den Bach herunter geschwommen kam, glaubten sie, dass derselbe brenne. Nachdem sich der Irrtum herausgestellt hatte, sprach dieser sich naturgemäß schnell bei den lieben Nachbarn herum, und die Gauangellocher wurden so fortan zu ,Bachbrennern’. Andere Quellen berichten, den Uznamen hätten die Gauangellocher bekommen, weil der Bürgermeister nach einer Rangelei zwischen Männern und Frauen Sturm läuten ließ, als einige von ihnen in den Bach taumelten, so dass man im Dorf glaubte, es brenne.

Wohl nur bedingt durch den Anklang auf den Ortsnamen kamen die Ochsenbacher (Ortsteil von Gauangelloch) zu ihren zwei heute noch bekannten Uznamen ,Ochse’ und ,Ochsekiwwel’. Andere, eventuell in früherer Zeit vorhandene Uznamen haben die Zeit nicht überdauert."