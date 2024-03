Lobbach-Lobenfeld. (cm) Woher stammen die Uznamen für die Bewohner der Orte in der Region rund um Heidelberg? Dieser Frage widmet sich eine RNZ-Serie. Heute geht es um Lobbach-Lobenfeld.

Als "Buchfinken" und "Ratze" sind die Bewohner des Lobbacher Ortsteils bekannt. In seinem Buch "Die Ortsnecknamen in Heidelberg, Mannheim und dem Rhein-Neckar-Kreis – von Bloomäuler, Lellebolle und Neckarschleimer", erklärt Autor David Depenau die Herkunft: "Als ,Buchfinken’ wurden die Lobenfelder einst geneckt.

Die Männer des Ortes waren im Winter viel im Wald tätig und sollen bei der Arbeit gerne gepfiffen haben. Dies soll, so berichtet der Volksmund, die Nachbarn aus den umliegenden Orten dazu verleitet haben, die Lobenfelder zu ,Buchfinken’ zu machen.

Lange Zeit hatten die Lobenfelder, auch aus bekannten finanziellen Gründen, keinen eigenen Pfarrer im Ort. Bis die Lobenfelder eine eigene Kirche hatten, wurden sie von ihren Nachbarn zusätzlich mit folgendem Spruch geneckt: ,Die Loffelder Narre – die hewwe kann Parre – die hewwe kann Mann – der predije kann.’

Auch den Namen einer anderen Vogelart, ,Rotschwänz’, sagte man den Lobenfeldern als Necknamen einst nach, heute sind nur noch die Nachbarn aus Mauer unter diesem Namen in der Umgebung bekannt. Die Lobenfelder waren früher auch die ,Ratze’ oder ,Klouschderratze’. Mit ,Ratzen’ bezeichnet man im Ort wilde Tauben.

Eher wahrscheinlich aber als die Ableitung von einer besonderen Vielzahl wilder Tauben im Ort, von der nicht berichtet wird, ist die Herkunft des Uznamens von nachstehendem Neckvers, der für Lobenfeld überliefert ist und der in abgewandelter Form häufig als Wanderspruch in unserer Gegend verbreitet war: ,Die Lobenfelder Ratze – die sitze uff de Katze – die sitze uff de Distelfink – die hewwe all die siedig Kränk.’"