Wiesenbach. (luw) Nachdem sich am Donnerstagnachmittag ein Loch in der Schubertstraße aufgetan hatte, ist die Stelle nun wieder passierbar. Das teilte Hauptamtsleiter Markus Kustocz am Freitag auf RNZ-Nachfrage mit. Wie berichtet war infolge einer Unterspülung – wohl auch als Resultat des Starkregens vor einer Woche – unterhalb des Asphalts ein Hohlraum von rund vier Kubikmetern entstanden. Als am Donnerstag nun ein Müllauto mit den Vorderrädern über die Stelle fuhr, brach die Straße auf etwa einem Quadratmeter ein. Der Fahrer hielt sofort an. Mittels Holzdielen wurde das Loch überbrückt, sodass das Fahrzeug nach rund eineinhalb Stunden auch mit den Hinterrädern über die Stelle fahren konnte. Nun hat laut Kustocz eine Fachfirma den Hohlraum mit Schotter gefüllt und bereits eine untere Asphaltschicht aufgetragen. Nächste Woche soll der Fahrbahnbelag folgen.

Update: Freitag, 5. Mai 2023, 20.03 Uhr

Straße bricht unter Müllauto ein

Wiesenbach. (luw) Ein Teil der Schuberstraße ist am Donnerstagnachmittag, 4. Mai, eingebrochen. Wie Hauptamtsleiter Markus Kustocz gegenüber der RNZ sagte, war die Asphaltdecke unterspült worden, was wohl auch eine Folge des Starkregens von vergangenem Freitag sei. Die Straße wurde gesperrt.

"Vor zwei Jahren gab es hier mal einen Wasserrohrbruch", erklärte Kustocz. Das Erdreich sei wohl in der Folge immer weiter "ausgespült" worden. "Und der Starkregen hat ihm nun vermutlich den Rest gegeben", so Kustocz. Als das Müllauto am Donnerstag gegen 15 Uhr mit den Vorderrädern über die Stelle fuhr, brach der Asphalt ein.

Der Fahrer hielt sofort an. Es ging also weder vor noch zurück. Letztlich "überbrückten" Bauhofmitarbeiter das Loch in der Straße mit Holzdielen, sodass das Fahrzeug nach gut eineinhalb Stunden unbeschadet weiterfahren konnte.

Etwa vier Kubikmeter Material unterhalb der Straßendecke würden hier fehlen, das Loch dagegen sei nur etwa einen Quadratmeter groß. Doch der Hohlraum reiche eben fast über die komplette Straßenbreite und sei etwa einen Meter tief.

Am Freitag soll die Straßendecke durch eine Fachfirma "aufgerissen" werden. Dann werde das gesamte Schadensausmaß sichtbar; der Hohlraum solle zunächst provisorisch mit Schotter aufgefüllt werden, damit die Stelle wieder mit Fahrzeugen passierbar ist. Bei der Schubertstraße handelt es sich nämlich um eine Sackgasse. Doch für Notfälle bestehe eine Anbindung über einen dann auch befahrbaren Fußweg, so Kustocz.