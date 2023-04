Ein ergänzendes Angebot wird es dazu auch online geben: Mittels Internetlink können im Nachgang all jene Menschen ihre Meinung teilen, die an den genannten Tagen nicht in der Stadtmitte unterwegs sind. Der Link wird im Anschluss an die Befragung auf den Webseiten der Stadt Walldorf und Wiesloch veröffentlicht.

Hintergrund für die Umfrage ist das Ziel, die Zentren wieder neu zu beleben. So werden in Walldorf und Wiesloch an den genannten Tagen an mehreren Standorten Passanten zu Themen wie Attraktivität oder Erreichbarkeit rund um ihr Einkaufserlebnis in der Stadt befragt. Über 100 Fußgänger dürfen dabei ihre Einschätzung abgeben.

Durchgeführt werden die Umfragen von den beiden Stadtverwaltungen in Zusammenarbeit mit der Industrie- und Handelskammer (IHK) . Die Antworten sollen Aufschluss geben über die aktuelle Situation in den Innenstädten. So soll im Nachgang die Stadtmitte lebendiger und attraktiver gemacht werden.

Wiesloch/Walldorf. (slt) Wie ist das Einkaufserlebnis in der Innenstadt? Mit dieser Frage starten heute, Donnerstag, 20. April, in Walldorf die ersten Passantenbefragungen auf dem Wochenmarkt. Auch am Sonntag, 23. April, folgen kurze Interviews beim verkaufsoffenen Sonntag im Rahmen des Frühlingsmarktes in Wiesloch .

Ob Onlinehandel, Inflation oder hohe Miet- und Energiepreise: Die Innenstädte in Deutschland haben es schwer. Nicht verwunderlich, dass zahlreiche insbesondere kleinere Läden schließen und die einzelnen Stadtzentren damit immer mehr aussterben. Das IHK-Förderprogramm "Innenstadtberater" soll dem entgegenwirken.

Die Passantenbefragung bildet damit den dritten Teil des Förderprogramms initiiert vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg und richtet sich an Kommunen, die zwischen 10.000 und 50.000 Einwohner haben. Zu Beginn fanden erst Analysen der Innenstädte statt, anschließend wurde die digitale Sichtbarkeit der Unternehmen, der Verwaltung und des Stadtmarketings betrachtet.

Hierbei wurden neben der Prüfung der städtischen Webseiten sowohl die Social Media-Profile der Stadt, des Marketingvereins und von den lokalen Unternehmen untersucht. Im Herbst sollen die Ergebnisse dieser drei Analysen dann vorgestellt werden.

Auf dem Walldorfer Wochenmarkt haben die Besucher am Donnerstag, 20. April, für die Dauer des Marktes die Möglichkeit, ihre Meinung zu äußern, sprich in der Zeit von neun bis 13 Uhr. Auf dem Wieslocher Frühlingsfest können die Passanten am Sonntag, 23. April, ihre Einschätzungen abgeben. Los geht es ab Beginn des verkaufsoffenen Sonntags, sprich ab 13 Uhr.

Der traditionelle Frühlingsmarkt in Wiesloch startet – auch ohne Umfragen – bereits am Samstag, 22. April, ab 11 Uhr: In der Fußgängerzone werden am Wochenende verschiedene Offerten angeboten. Neben den lokalen Einzelhändlern werden in diesem Jahr mehr als 50 Marktstände erwartet. Diese präsentieren sowohl Kunsthandwerk, Schmuck und Mode, als auch Naturprodukte, Lederwaren, Wurst- und Käsespezialitäten oder Gewürze.

Die lokale Gastronomie wird zudem um viele internationale Stände ergänzt, die für die Bewirtung sorgen. So gibt es etwa mediterrane Köstlichkeiten, asiatische Wok-Gerichte, ungarische Lángos oder französische Crêpes.