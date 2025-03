Malsch/Ubstadt-Weiher. (tt) In Ubstadt-Weiher wird am 18. Mai ein neuer Bürgermeister gewählt. Und ein Malscher bewirbt sich um das Amt: Am Mittwochabend hat FDP-Gemeinderat Arved Oestringer seine Bewerbung abgegeben. Der 27-Jährige gehört seit 2019 dem Malscher Gemeinderat an und war bis 2024 stellvertretender Bürgermeister. Von Beruf ist er Pressesprecher und persönlicher Referent des

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote