Von Konrad Bülow

Walldorf. Erst ist das typische leise Surren zu hören, rötliche und juckende Stellen auf der Haut zeigen bald darauf, dass sich eine Mücke am Menschen gesättigt hat. Weisen die ansonsten schwarz gefärbten Insekten weiße Ringel und Punkte an den sechs Beinen und am Rumpf aus, ist genaueres Hinsehen gefragt: Dann könnte es sich nämlich um eine Asiatische