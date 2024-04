Hirschberg-Leutershausen. (wabra) Nach langer Krankheit ist im Alter von 82 Jahren der ehemalige Handball-Nationalspieler Herbert Hönnige verstorben. In den 1960er-Jahren trug er mit dazu bei, dass der Name der Sportgemeinde Leutershausen (SGL) in Deutschland bekannt wurde. Jetzt ist ein ganz Großer des Handballsports gegangen, dessen Name zu jener Zeit so manche gegnerische Mannschaft vor Ehrfurcht erstarren ließ.

Er war bekannt dafür, auf dem Feld und in den Sporthallen als Linkshänder den Ball ins gegnerische Tor einzuhämmern. Besonders der Feldhandball gehörte damals neben dem Fußball zu den zweitwichtigsten Sportarten in Deutschland, der die Massen im Land begeisterte.

So auch in Leutershausen, wenn Göppingen, Hochdorf, Möhringen oder auch Birkenau an die Bergstraße kamen. Bei wichtigen Spielen waren schon mal bis zu 3000 Handball-Begeisterte auf dem Sportplatz an der Heddesheimer Straße.

"Handball-Doktor" Walter Schmitt holte damals immer wieder ausgezeichnete Handballspieler nach Leutershausen. Einer davon war Herbert Hönnige, der vom TSB Horkheim bei Heilbronn im Jahr 1963 zur SGL wechselte. Als Handballspieler durchpflügte er auf dem Heisemer Sportplatz den gegnerischen Bereich vor dem Spielkreis, wobei er oft mit sehenswerten Toren so manchen Torhüter zur Verzweiflung brachte.

Bei den Heisemer Handballfans löste dies natürlich immer großen Jubel aus. Es waren nicht nur die Tore des Linkshänders, die begeisterten, sondern auch seine technischen Vielseitigkeiten, sein Spielwitz und das Ballgefühl auf dem Sportplatz, auch wenn nach einem starken Regen der Ball mal im "Brabbel" stecken blieb. Herbert Hönnige war durch und durch ein geachteter, sympathischer und fairer Sportler, der auch bei schmerzlichen Niederlagen für jeden ein aufmunterndes Wort übrig hatte.

Im Jahr 1964 konnte die SG-Sporthalle als Austragungsort für den Hallenhandball, der immer beliebter wurde, genutzt werden. Handball-Lehrer Bernd Kuchenbecker gelang es, mit einer jungen Mannschaft, in der auch Spieler vom eigenen Verein und aus der Region ihren Platz fanden, sich 1966 für die Endrunde um die Deutsche Hallenhandball-Meisterschaft zu qualifizieren.

Dieses hochklassige Spiel wurde allerdings gegen den großen Rivalen VfL Gummersbach mit 9:14 verloren. Die Revanche gelang zwei Jahre später, als die Erste Mannschaft der SGL in Böblingen unter der Regie des Spielführers Herbert Hönnige den VFL Gummersbach mit 20:13 in die Knie zwang, womit niemand gerechnet hatte.

Die SGL war endlich Deutscher Hallenhandball-Meister. Hause stand mehrere Tage Kopf. Ein Jahr später besiegte die Mannschaft um Herbert Hönnige in Mannheim vor 15.000 Zuschauer den Favoriten Grün-Weiß Dankersen und wurde Deutscher Feldhandballmeister.

Hönnige gehörte als Spieler viele Jahre der deutschen Nationalmannschaft an. Insgesamt erhielt er 44 Berufungen zu Hallenhandball-Länderspielen und nahm 1964 und 1967 an den Weltmeisterschaften im Feldhandball teil.

In Leutershausen war er auch als Trainer tätig. Sehr erfolgreich formte er die SGL-Frauenmannschaft, in der seine Tochter Dominique spielte. Nach ihrer SGL-Zeit war sie bei den Kurpfälzer Handball-Bären in Ketsch in der Hallenhandball-Bundesliga der Frauen.

Ihr Bruder Markus spielte nach seiner Jugendlaufbahn bei der SGL in der Ersten Hallenhandball-Bundesliga unter anderem in Großwallstadt, Niederwürzbach und Hameln. Als exzellenter Spieler auf der Rechtsaußen-Position kam er auf 50 Länderspieleinsätze für den DHB.

60 Jahre war Herbert Hönnige mit Ehefrau Margit verheiratet. Nach seiner aktiven Handballerzeit zog es Hönnige, der im Hauptberuf Lehrer war, zuletzt nach Mecklenburg-Vorpommern. Der großartige Sportsmann, dem Leutershausen vieles zu verdanken hat, wird am Freitag, 19. April, um 14.15 Uhr im Friedwald Sachsenforst beerdigt.