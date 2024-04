Wiesloch. (kbw) Das Psychiatrische Zentrum Nordbaden (PZN) in Wiesloch ist am Donnerstagmittag Schauplatz eines Tötungsdelikts geworden. Wie die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Polizeipräsidium am Freitag gemeinsam mitteilten, soll ein 23-jähriger Patient einen 65-Jährigen getötet haben, mit dem er sich ein Zimmer teilte. Beide waren auf einer Station außerhalb des Maßregelvollzugs untergebracht.

Der Beschuldigte, der sich zur Tatzeit aufgrund einer psychischen Erkrankung mutmaßlich im Zustand der Schuldunfähigkeit befand, soll seinen Mitbewohner mit massiver Gewalt angegriffen haben. Trotz der unmittelbar nach Bekanntwerden der Tat eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen verstarb das Opfer noch an Ort und Stelle.

Die Tat fand in dem gemeinsamen Zimmer statt, wie Sprecher der Polizei und der Staatsanwaltschaft auf Nachfrage mitteilten. Eine Tatwaffe gibt es demnach nicht – nach Angaben der Polizei tötete der 23-Jährige den anderen Patienten mit bloßen Händen. Wie der Tatverdacht gegen den 23-Jährigen zustande kam – ob etwa Zeugen den Vorgang beobachteten – könne mit Blick auf die laufenden Ermittlungen noch nicht mitgeteilt werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg erließ die zuständige Haftrichterin des Amtsgerichts Heidelberg heute einen Unterbringungsbefehl wegen Totschlags gegen den Beschuldigten, eröffnete ihn dem 23-Jährigen und setzte den Unterbringungsbefehl in Vollzug, heißt es weiterhin in der Pressemitteilung.

Der Beschuldigte wurde in der forensischen Abteilung einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Im Rahmen der Eröffnung des Unterbringungsbefehls machte der Beschuldigte keine Angaben zur Sache. Bei seiner polizeilichen Vernehmung hatte er die Tat zuvor bestritten, schreiben Polizei und Staatsanwaltschaft.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizeidirektion in Heidelberg, insbesondere zu den Hintergründen der Tat sowie der Persönlichkeitsstruktur und dem Krankheitsbild des Beschuldigten, dauern demnach an. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft konnte keine Angaben dazu machen, ob der mutmaßliche Täter früher schon einmal gewalttätig geworden ist.

Das PZN war jüngst in den Schlagzeilen, nachdem im September ein 33-jähriger Patient geflohen und eine Frau in Wiesloch getötet hatte.

Update: Freitag, 19. April 2024, 18.25 Uhr