Region Heidelberg. (bmi) 29 und 33 Grad bei Sonne satt. Das ist die Wetterprognose für Samstag und Sonntag, 21. und 22. Juni. Kaiserwetter also für die vielen Feste und anderen Aktivitäten, die das Wochenende bereithält. Die RNZ gibt soweit bekannt einen Überblick.

In mehreren Orten

> Die Internationale Schnauferl-Rallye führt am Samstag durch zahlreiche Orte der Region. Organisiert vom Allgemeinen Schnauferl-Club Deutschland (ASC) tuckern bis zu 125 Fahrzeuge aller Epochen der Automobilität mit Start und Ziel am Technikmuseum Sinsheim durch das Heidelberger Umland. Ab 10 Uhr unter anderem durch die Ortsdurchfahrten von Mauer, Meckesheim, Mönchzell, Lobenfeld, Waldwimmersbach und Mückenloch. Gegen 11.45 Uhr legen die Oldtimer aus den 70er und 80er Jahren bis hin zu Ein-Zylinder-Wagen aus dem 19. Jahrhundert eine Mittagspause bei Auto Ebert in Eberbach ein.

Bammental

> Das Heimatmuseum besichtigen können Interessierte am Sonntag. Das "kleine Schmuckkästchen im alten Bahnhof" ist von 14 bis 17 Uhr geöffnet mit seiner Ausstellung über die Kurpfalz und ihre Geschichte. Der Arbeitskreis Heimatmuseum informiert über spezielle Wirtschaftszweige in der Region, und es gibt das Kurpfalzquiz sowie unter anderem Spargelvariationen zum Essen.

Dossenheim

> Fête de la Musique wird am Samstag an fünf Plätzen im Ortskern gefeiert. Gemeinde Dossenheim und der Verein zur Pflege der Live-Musik laden von 17 bis 22 Uhr auf den Bahnhofs- und Rathausplatz, zum Kronenburger Hof, Heimatmuseum und an die katholische Kirche, wo insgesamt 26 Bands auftreten. Vom Männergesangsverein über Flamenco bis zu den Mojo Jazz Fellas ist alles dabei – bei freiem Eintritt und Bewirtung durch örtliche Gastronomie und Vereine.

> Der Mammutmarsch mit Start und Ziel am Schloss Mannheim führt dessen Teilnehmer auf dem Weg durch die Region auch durch Dossenheim. Im Laufe des Tages ist auf mehreren Straßen und Routen im Ort mit einem erhöhten Aufkommen der Weitwanderer über 42 oder 60 Kilometer zu rechnen.

Eppelheim

> 120 Jahre SPD Eppelheim wird am Samstag auf dem Bernd-Gutfleisch-Platz gefeiert. Ab 16 Uhr gibt es beim Spielplatz am Lerchenweg für Besucher Speisen vom Grill und Kaltgetränke auf Spendenbasis bei musikalischer Begleitung durch Charly Weibel.

> Tausende Weitwanderer durchqueren im Laufe des Samstags die Stadt auf einer festgelegten Route. Sie sind Teilnehmer des Mammutmarsches, der die Teilnehmer mit Start und Ziel am Schloss Mannheim über 42 oder 60 Kilometer durch die Region führt.

Leimen

> "Livemusik und Wein" trägt eine Veranstaltung im Leimener Kreuzweg am Samstagabend als Namen. Ab 17 Uhr soll bei Adam Müllers Hütte in den Weinbergen die Sommersonnenwende zu "mitreißenden Klängen des Huub Dutch Duos" gefeiert werden.

> Zum Feuerwehrfest lädt die Gauangellocher Wehr am Sonntag von 11 bis 16 Uhr in die Schlossbergstraße 16. Dort betreut die Jugendfeuerwehr Kinderspiele, die Fahrzeuge werden aus- und eine Hüpfburg aufgestellt. Für Verpflegung ist gesorgt.

> Ein Nachbarschaftsfest richtet das Quartiersmanagement am Sonntag in der Rathausstraße 15a aus. Von 10.30 bis 13.30 Uhr gibt es dort neben Getränken auch Musik und Gruppenspiele, Essen können Teilnehmer selbst mitbringen.

Lobbach

> Ein Bambini-Spielfest veranstalten die Fußballer der SG Lobbach am Samstag auf dem Sportgelände des SV in Waldwimmersbach. Von 10 bis 13 Uhr messen sich die jüngsten Jugendteams der Region.

> Ein Beach-Volley-Ortsturnier richtet der SV Waldwimmersbach mit der Kerweborscht zum vierten Mal am Samstag auf dem Sportplatz des Ortes aus. Beginn ist um 11 Uhr bei freiem Eintritt.

> Ein Sommerkonzert wird am Sonntag um 17 Uhr in der Klosterkirche Lobenfeld aufgeführt. Das Frauen-Terzett "Donne Cantanti" samt Klavierbegleitung führt unter dem Titel "Songs my Heart has taught me" Werke aus "Cats", "la Caritá", "Matinée d’été" und mehr auf. Besucher erwartet "Humoristisches und Tiefsinniges in vier Sprachen aus Klassik, Operette und Musical". Der Eintritt ist frei.

Mauer

> "Vom Menschen der Urzeit" erfahren Interessierte bei einer gleichlautenden Führung des Verein Homo heidelbergensis am Sonntag um 14 Uhr. Heino Hobbie leitet gratis vom Heid’schen Haus aus am Zeitenpfad entlang ins Urgeschichtliche Museum und in die Sandgrube Grafenrain.

Neckargemünd

> Die sonntägliche öffentliche Führung lockt am Sonntag auf die Burg Dilsberg. Treffpunkt ist um 15 Uhr im Burghof.

Sandhausen

> Grill-Festtage richten die Kegler von Gut Holz 78 Sandhausen am Wochenende aus. Sie bestreiten seit Mittwoch und noch bis Sonntag, 18. bis 22. Juni, ein "langes Grillfestwochenende" bei der Grillhütte am Walter-Reinhard-Stadion. Hier ist neben Köstlichkeiten vom Grill an allen Tagen am heutigen Freitag um 16 Uhr ein Fassanstich geboten, am Samstag wird zudem nach dem Festbetrieb am Tag um 20 Uhr die traditionelle Havannaparty gefeiert. Am Sonntag wartet auf die Besucher neben warmen Speisen wie Semmelknödel und Steakvarianten auch "ein reichhaltiges Kuchenbüffet" sowie Lachs- und Fischbrötchen.

Schönau

> Der Tag der Feuerwehr wird am Sonntag rund um das Feuerwehrhaus in der Rahmengartenstraße gefeiert. Ab 10 Uhr gibt es einen Frühschoppen mit Livemusik. Zudem sind eine Hüpfburg, Sandkasten und weitere Spielangebote geboten, es werden Fahrten mit den Fahrzeugen unternommen und diese samt Geräten vorgestellt. Um 13 Uhr findet eine Vorführung der Jugendfeuerwehr statt.

Wiesenbach

> Kirchenfest zelebrieren die 17 Gemeinden des neuapostolischen Kirchenbezirks Heidelberg am Samstag und Sonntag auf dem Gelände der Biddersbachhalle. Samstags findet dort von 17 bis 21 Uhr ein Festival mit moderner christlicher Livemusik, Hüpfburg und Foodtruck statt. Der Sonntag startet um 9 Uhr mit einem "Welcome Kaffee", ehe um 10.30 Uhr ein Festgottesdienst steigt, der durch ein gemeinsames Mittagessen und ab 14 Uhr vom Nachmittagsprogramm fortgesetzt wird. Um 17 Uhr folgt ein gemeinsamer Abschluss.

> Die Ausstellung "Raues Land & altes Holz" feiert am Sonntag um 15 Uhr Vernissage in der Alten Ziegelei. Die Künstlergruppe Bürgergalerie Alte Ziegelei stellt dort bis 20. Juli ihre Werke aus, darunter neue Künstler. Zu sehen gibt es das Zusammentreffen von Naturelementen auf Leinwänden und Holzobjekten von Caroline Korn sowie Renate und Dieter Hermann.

Wilhelmsfeld

> Eine Gedenkfeier anlässlich des 164. Geburtstags von Dr. José Rizal findet am Sonntag um 11 Uhr im nach ihm benannten Rizal-Park statt. Bürgermeister Tobias Dangel wird für die Begrüßung sorgen, ehe Sir Herbert Ehses als Commander des Chapters Wilhelmsfeld-Heidelberg der Knights of Rizal die Gedenkrede für den philippinischen Nationalhelden hält. An dessen Denkmal werden anschließend Blumen niedergelegt. Zudem wird Schülern der Christian-Morgenstern-Grundschule der José-Rizal-Preis und Ullmer-Preis verliehen. Ab 13.30 Uhr gibt es philippinische Musik samt Tanz- und Gesangsdarbietungen und eine Autorenlesung. Ab 15.30 Uhr erfolgt die Zeremonie zur Aufnahme neuer Mitglieder in den Orden der Knights of Rizal. Gegen 17 Uhr endet die Veranstaltung.