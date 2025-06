Region Wiesloch. (tne) An diesem Wochenende von Freitag bis Sonntag, 20. bis 22. Juni, können schöne Feste und Treffen besucht werden. Fans von alten Fahrzeugen haben die Möglichkeit, Oldtimer bis zum Baujahr 1903 sowie alte Schlepper zu bestaunen. Auf den verschiedenen Festen können Jung und Alt ein paar gesellige Stunden verbringen. Zudem geben zwei Männerchöre eindrucksvolle Konzerte.

Wiesloch

> Die Internationale Deutsche ASC-Schnauferl-Rallye macht am Samstag Halt in Wiesloch, Baiertal und Schatthausen auf ihrer Tour von Mannheim nach Pforzheim. Bei dieser zweitägigen Rallye fahren rund 125 Fahrzeuge mit Baujahr 1903 bis 1985 zwei Tage lang durch den Kraichgau und den südlichen Odenwald. Bei dem Halt an der Stadtapotheke in Wiesloch wird ab 9.30 Uhr die historische Szene, wie Bertha Benz ihr Auto betankte, symbolisch nachgestellt.

> Emotionen, Wünsche und Visionen, das sollen die Kunstwerke der aus Hockenheim stammenden Künstlerin Dr. med. Blanka Mandel, spiegeln. Ihre Kunstausstellung "Der Traum vom Paradis" kann noch bis zum 31. August in den Räumen den Palatins, Ringstraße 17-19, besucht werden. Um ihre Werke zu erschaffen, benutzt sie ihre eigens entwickelte, mehrschichtige Spiraltechnik. Die Ausstellung hat Freitag bis Sonntag von 15 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Walldorf

> Wer wird Walldorfer Kegelmeister? Eine Antwort auf diese Frage gibt es am Sonntag, wenn die nunmehr vierte Stadtmeisterschaft im Kegeln ausgetragen wird. Ausrichter des Turniers ist der Sportkegelclub "Stolzer Kranz". Mitmachen können Mannschaften mit vier Personen.

Die Meisterschaft beginnt um 10 Uhr auf den Kegelbahnen in der Astoria-Halle. Ein Durchgang für eine Mannschaft dauert etwa eine Stunde. Die Siegerehrung mit Preisverleihung findet gegen 18.30 Uhr statt.

> Das Vokalensemble "Mann singt!" gastiert am Sonntag in der evangelischen Kirche. Unter dem Titel "Wie ist doch die Erde so schön!" ist ab 17 Uhr eine besondere Auswahl weltlicher und geistlicher A-cappella-Stücke zu hören. Der Eintritt beträgt 15 Euro; organisiert wurde das Konzert vom Ökumenischen Arbeitskreis Walldorfer Kirchenmusik. Das Programm soll durch spannungsreiche Kontraste geprägt werden.

> Zwei Kunstausstellungen von insgesamt fünf Künstlerinnen können am Sonntag besucht werden. In der ehemaligen Synagoge, Albert-Fritz-Straße 7, stellt die Künstlerin Anna Siebert ab 11 Uhr ihre Kunstwerke aus Papier aus. Zur gleichen Zeit präsentieren Lena Reutter, Elke Weickelt, Katrin Nicklas und Marianne Kärner ihre künstlerischen Positionen in der Alten Apotheke, Hauptstraße 47. Beide Ausstellungen finden im Rahmen des Projekts "Radiale - Kunst im Kreis" des Rhein-Neckar-Kreises statt und können noch bis zum 29. Juni besucht werden. Der Eintritt ist frei.

Horrenberg

> Zu dem Feuerwehrfest des Fördervereins der Feuerwehr Horrenberg-Balzfeld sind alle Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen. Am Sonntag möchte der Verein ab 11 Uhr in der Mühlstraße 25, Spießbraten, Bratwurst, Wurstsalat sowie Kaffee und Kuchen anbieten. Um 14 Uhr soll es eine Schauübung der Jugendfeuerwehr geben.

Malsch

> Die Letzenbergstare geben nach 66 Jahren ihr Abschiedskonzert "Time to say goodbye". Der Männerchor lädt am Samstag um 19.30 Uhr in die Letzenberghalle, Schulstraße 4, ein. An der Abendkasse gibt es noch Restkarten für 13 Euro.

Mühlhausen

> Mit einer Schlepperausfahrt durch den Kraichgau wird das Schleppertreffen am Samstag, 15 Uhr, eingeleitet. Nach der offiziellen Eröffnung mit Fassanstich beim Fanfarenhaus, Bruchsaler Straße 28, um 19 Uhr, gibt die Band "Calypso" und die Gruppe "Mühlhäuser Blechmusi" ein Konzert. Das Fest geht am Sonntag um 11 Uhr mit Frühschoppen weiter. Der Musikverein sorgt derweil für musikalische Unterhaltung.

Rauenberg

> Das Pfarrfest wird zur Feier des 20. Jubiläums der Ökumenischen Vereinbarung am Sonntag gefeiert. Hierzu laden die evangelischen und katholischen Kirchengemeinden alle Bürger ein. Um 10.30 Uhr beginnt das Fest mit einem ökumenischen Gottesdienst mit dem Musikverein. Im Anschluss gibt es eine Begegnung mit Speisen und Getränken, einer Spielstraße der KJG und Kinderschminken.

Malschenberg

> Aktuell schenkt das Weingut Schäfer seine erlesenen Weine bei der Weinlaube an der Kirche St. Wolfgang aus. Heute und Samstag hat sie von 17 bis 22 Uhr und am Sonntag von 15 bis 21 Uhr geöffnet. Ein eigenes Vesper darf mitgebracht werden.

St. Leon-Rot

> Das Sommerfest der St. Leoner Ortsvereine findet ab Freitag auf dem Dorfplatz zwischen Rathaus und Harres statt. Um 19 Uhr wird zum "Pre-Opening", eine Vor-Eröffnung vor dem eigentlichen Fest, mit DJ Marius Hochmut eingeladen. Die offizielle Festeröffnung ist am Samstag, 15 Uhr, mit Ansprachen und dem Fassbieranstich, außerdem treten Musikverein und Männergesangverein auf.

Ab 16 Uhr musiziert eine Gastkapelle, ab 18 Uhr gibt es eine Turnaufführung und ab 18.30 Uhr zeigt die Juniorengarde des Frohsinns Rot ihr Können. Den Abend wird der Liveauftritt von "Made of Wood" beschließen. Am Sonntag findet gegen 11 Uhr ein Frühschoppen statt.