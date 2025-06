Region Wiesloch. (aham) Immer wieder führen Oldtimer-Rallyes durch die Wieslocher Innenstadt. Kein Wunder: Dort befindet sich mit der Stadt-Apotheke schließlich die "älteste Tankstelle der Welt". Schließlich kaufte Bertha Benz im August 1888 bei der ersten Fernfahrt der Automobilgeschichte von Mannheim nach Pforzheim in der Wieslocher Stadtapotheke das für die Weiterfahrt dringend benötigte Leicht-Benzin Ligroin. Fast 150 Jahre später, am Samstag, 21. Juni, zieht es die Internationale Deutsche ASC-Schnauferl-Rallye nach Wiesloch. Auch durch Horrenberg, Dielheim, Baiertal und Schatthausen rollt der Tross.

Bei dieser zweitägigen Rallye fahren rund 125 Fahrzeuge mit Baujahr 1903 bis 1985 zwei Tage lang durch den Kraichgau und den südlichen Odenwald. Ausrichter ist der Allgemeine Schnauferl-Club, der in diesem Jahr sein 125. Jubiläum feiert. Die Fahrzeuge starten am Samstag um 9 Uhr am Sinsheimer Technikmuseum und steuern über die L612 durch Horrenberg und Dielheim Richtung Wiesloch. An der Stadt-Apotheke werden die ersten Fahrzeuge am Samstag gegen 9.30 Uhr erwartet.

Bei dem Halt in Wiesloch wird die historische Szene, wie Bertha Benz ihr Auto in Wiesloch betankte, symbolisch nachgestellt – ein faszinierender Moment für Zuschauer jeden Alters, handelt es sich doch dabei um ein bedeutendes Ereignis der Mobilitätsgeschichte.

Die Oldtimer rollen anschließend weiter durch Altwiesloch, Baiertal und Schatthausen. Die Fahrzeuge, die von frühen Einzylinder-Wagen mit wenigen PS bis hin zu stilprägenden Oldtimern der 70er- und 80er-Jahre reichen, bieten ein lebendiges Museum auf Rädern.