Leimen/Region. (luw) Das Ticket ist bestellt, bezahlt – aber nicht vorhanden: Eine Panne auf der Abo-Plattform des Verkehrsbetriebs Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) hat in den vergangenen Wochen für Ärger gesorgt. Ein Betroffener ist der Leimener Jörg Evers. Dabei weigerte sich der Kundenservice anfangs, ihm entstandene Kosten zu erstatten.

Daraufhin kontaktierte Evers die Geschäftsführung des Unternehmens und die RNZ, die sich mit entsprechenden Fragen an die RNV wandte. Nun bekommt Evers sein Geld doch zurück. Was die mögliche Kostenerstattung für andere Betroffene angeht, bleibt das Unternehmen aber vage.

"Das finde ich mehr als frech", sagte Evers im ersten Gespräch mit der RNZ, als er das Schreiben an die RNV-Geschäftsführung gerade verschickt hatte. Weil seine neunjährige Tochter seit Schuljahresbeginn das Bammentaler Gymnasium besucht und nun auf den ÖPNV angewiesen ist, hatte der 47-Jährige für sie per Internet im September ein "Jugendticket" für rund 30 Euro monatlich bestellt.

Dabei nahm er das ausdrücklich unterbreitete Angebot an, mit Abschluss der Bestellung auf dem elektronischen Weg ein vorläufiges und sofort nutzbares Ticket ausgestellt zu bekommen.

Doch das funktionierte nicht. "Aufgrund einer technischen Störung Anfang September kam es bei der Bereitstellung der über unsere Abo-Plattform erworbenen digitalen Tickets zu Problemen", erklärt RNV-Sprecherin Sarah Herrmann auf Anfrage: Bestellbestätigungen konnten nicht ausgestellt werden. Das Unternehmen habe in der Folge "sofort versucht, unseren Kundinnen und Kunden die Tickets und die ausstehenden Bestellbestätigungen, die auch als vorläufige Fahrtberechtigungen gelten, schnellstmöglich zukommen zu lassen".

Allerdings habe dafür jedes einzelne Ticket manuell bearbeitet werden müssen, "was neben der durch das Ende der Sommerferien bedingten Hochlastphase noch mal einen deutlichen Mehraufwand bedeutete", so Herrmann weiter: "Diese manuelle Bereitstellung hat allerdings zu unserem Bedauern nicht in allen Fällen pünktlich funktioniert."

Erstattung nur über Umwege

Was Evers nun aber besonders ärgerte, waren die – anfangs ausbleibenden – Reaktionen der RNV. Zunächst habe er tagelang gar keinen Service-Mitarbeiter erreichen können, dann sei er ans "Beschwerdemanagement" des Unternehmens verwiesen worden. So erhielt er die bereits bezahlte Fahrkarte erst acht Tage nach Bestellung. Seine Frage nach einer Erstattung der ihm durch diesen Fehler entstandenen Kosten sei dabei einfach ignoriert worden, berichtet Evers. Gleiches geschah mit zwei weiteren Anfragen dazu, ehe er Mitte Oktober auf einen dritten Versuch und nach Setzung einer Frist die Antwort erhielt: Eine Kostenerstattung sei nicht möglich.

Zu diesen mangelhaften Rückmeldungen sagt Pressesprecherin Herrmann gegenüber der RNZ: "Die Einführung des Deutschlandtickets, aber auch die des ,VRN Jugendticket BW’ führte bei der RNV zu einem enormen organisatorischen Aufwand.

Dementsprechend ist auch unser Kundenservice aufgrund des erhöhten Anfragenaufkommens voll ausgelastet, wodurch es zu Verzögerungen in der Bearbeitung kommen kann." Es entspreche nicht den "Vorgaben und dem Anspruch unseres Kundenservices", dass Kundenanfragen ignoriert oder nur erheblich verzögert bearbeitet werden, so Herrmann.

Die Frage, wie viele weitere Kunden von der Panne betroffen sind, blieb unbeantwortet. "Hier handelt es sich also tatsächlich um einen auch für uns sehr ärgerlichen Einzelfall", sagt Herrmann dazu lediglich. Evers erhielt nun immerhin eine Antwort auf sein Schreiben, in dem ihm die Verrechnung des eingereichten Erstattungsbetrags mit der nächsten Jugendticket-Rechnung zugesagt wird.

Gegenüber der RNZ sagt Herrmann mit Blick auf etwaige weitere Betroffene: "Sofern nachgewiesen werden kann, dass dem Kunden durch das Nicht-Bereitstellen des erworbenen Tickets zusätzliche Kosten entstanden sind, können diese unter gewissen Voraussetzungen erstattet werden."