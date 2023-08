Weinheim. (RNZ) Bille Behr trägt lediglich Flip-Flops an den Füßen, aber sie besteigt die altehrwürdige Eiche im Weinheimer Schlosspark wie eine Baumkletterin. Man merkt: Da ist eine Schauspielerin am Werk, die der Natur sehr eng verbunden ist – deren Kulisse seit vielen Jahren natürliche Begebenheiten sind.

In Weinheim ist Bille Behr, die gemeinsam mit ihrem Mann Stefan Behr das Theater ANU leitet, schön öfter inmitten von Bäumen und Ästen gesehen worden. Unvergessen sind ihre Theaterinszenierungen im Exotenwald. Und dieses Jahr – am Freitag und Samstag, 18. und 19. August – spielen sie wieder auf der Schlossparkwiese, wo ein über 200 Jahre alter Eichbaum die Kulisse für das Stück "Yggdrasil" bietet – wie immer Open Air und inmitten der Natur.

Bille Behr führt Regie und gehört diesmal nicht zu den Darstellern, das sind Bärbel Ascheberg, Kathleen Rappolt und Johanna Malchow, dazu noch Nikolas Herdieckerhoff am Cello. Aber am Mittwochmorgen hat die Theaterchefin die alte Eiche schon mal bestiegen, um sich einen Überblick zu verschaffen.

Und auch die alte Eiche wurde bestiegen, um sich einen Überblick zu verschaffen. Foto: Dorn

Ringsherum um das alte Naturdenkmal werden Bühnen und Stühle platziert. Gunnar Fuchs, der Weinheimer Kulturbüro-Leiter, ist der Ansprechpartner der Truppe. Man redet miteinander und umarmt sich. Theater ANU und die Weinheimer Kultur gehören bereits seit einigen Jahren zusammen.

Bille und Stefan Behr sind mit ihrem Ensemble immer wieder zu Gast. Für sie ist es auch immer ein bisschen wie nach Hause kommen, denn sie stammen von der Bergstraße. Er aus Heppenheim, sie aus Bensheim, auch wenn sie schon länger in Berlin wohnen und wirken.

"Yggdrasil" erinnert an einen Fantasy-Roman oder an eine uralte mystische Sage. Und darum geht es: "Eine Esche weiß ich, sie heißt Yggdrasil, ein hoher Baum, überschüttet mit glänzendem Nass; von dort kommt der Tau, der in den Tälern niederfällt, immergrün steht sie über dem Urdbrunnen; von dort kommen Frauen, vielwissende Nornen aus dem Born, der unterm Baume liegt."

Ob "Herr der Ringe", "God of War" oder "Vikings" – sie alle schöpfen aus einem der unglaublichsten Geschichtenbücher der Welt: der Edda. Das Theater ANU lässt die fantastische Sagenwelt des Nordens mit drei Erzählerinnen und Livemusik entstehen, die zum größten Teil auch auf Bäumen gespielt wird.

Die alten Bäume im Weinheimer Schlosspark sind somit Kulisse und Bühne gleichermaßen. Und in der Mitte der Eichbaum. Die Vorführungen beginnen an beiden Tagen um 21 Uhr, Einlass ist jeweils um 20 Uhr. Der Schlosspark ist an diesen Abenden für andere Besucher nicht zugänglich.

Info: Karten gibt es im Internet unter www.theater-anu.de/anuwelten/yggdrasil/weinheim-2023.