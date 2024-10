Wiesloch. (hkn) Geschicklichkeit und Tempo standen im Vordergrund: Das erste Training der Flagfootball-Mannschaft "Wiesloch Wizards" ging an den Start. Fünf Jungen und ein Mädchen versuchten sich mit Trainer Florian Junker an dem ersten Kontakt mit der Sportart. Flagfootball wird anders als das klassische American Football in gemischten Mannschaften mit fünf Personen gespielt. Es kommt dabei auch nicht auf Körpergröße, Kraft und Kilos an.

Die kontaktarme Variante wird mit dem berühmten Lederei gespielt und auch die Spielzüge ähneln sich, jedoch wird auf Schulterpads, Helm und weitere Schutzausrüstung verzichtet. "Das macht es nicht so aufwendig und teuer", so Junker. Trotzdem schlummere in ihm auch der Traum nach einer richtigen "Tackle-Mannschaft", der wohl aber noch einige Zeit warten müsse. Wenn die gemischte Mannschaft bis ins Frühjahr noch wachse, wolle man laut Junker auch gemeinsam an Flagfootball-Spielen teilnehmen.

Beim ersten Training konnten sich die Kinder erst einmal mit dem Ball, den Flaggen und den Regeln vertraut machen. Einige hielten – und vor allem warfen – zum ersten Mal das Lederei. Beim Flagfootball muss der Gegner oder die Gegnerin nicht mit dem eigenen Körpergewicht gestoppt, sondern am Gürtel getragene Flaggen müssen gezogen werden, um einen Spielzug zu beenden.

Der Name "Wiesloch Wizards" ergab sich laut Kristina Junker zum einen aus der Liebe der Football-verrückten Familie zu der Harry-Potter-Reihe. Zum anderen hätten sie dann auch herausgefunden, dass das englische Wort "wizard" nicht nur im Kontext der Zauberei verwendet werde, sondern auch Personen beschreibe, die in einem bestimmten Bereich besonders talentiert oder kompetent seien.

Es wird immer dienstags und freitags von 16 bis 17.30 Uhr im Wieslocher Stadion trainiert. Alle Interessierten der Altersgruppe U 15, Jahrgang 2009 bis 2014, können auch ganz ohne Anmeldung vorbeischauen und einfach mitmachen. Benötigt werden nur Sportklamotten und rasentaugliche Schuhe.

Weitere Infos unter Telefon 0179/1039703 oder per E-Mail an kontakt@wiesloch-wizards.de.