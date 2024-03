Von Günther Grosch

Weinheim. Da hatten Brotsommelier Michael Kress, TSG-Vorsitzender Volker Jacob sowie der Fitnesscoach und Gesundheitskoordinator des größten Weinheimer Sportvereins, Oliver Schneider, Mitte der Woche allen Grund zum Strahlen. Der Ansturm auf das von Kress exklusiv für die TSG kreierte "Smile"-Brot übertraf alle Erwartungen.

70 frisch gebackene und nach gerösteten Sonnenblumenkernen und einem Hauch Karamell duftende Laibe hatte Kress aus seiner Backstube mitgebracht, die den Damen hinter dem Verkaufstresen fast aus den Händen gerissen wurden. Einmal pro Woche, jeweils mittwochs, gibt es das gesunde Angebot künftig, und das nicht nur für TSG-Mitglieder.

Die Idee zu dem Ganzem war Kress und Schneider im Januar nach einem Vortrag des Bäckers, Konditors und Brot-Sommeliers im Hector-Sport-Centrum der TSG gekommen. Mehr als 100 Interessierte hatten bereits damals den Rahmen der Veranstaltung "Brot-Hand-Werk – Wo Tradition auf Leidenschaft trifft" gesprengt. Denn: "Neben gesund trainieren und gesund denken ist auch gesund essen ein wichtiger Aspekt des Lebens", so Schneider. Was es in die Tat umzusetzen galt.

Nach "innovativem Experimentieren" in der Hopfenstraße gelegenen Backstube von Kress kam das "Smile"-Brot auf den Tisch: "Das Deine Ernährung unterstützt", so der Slogan des Projekts. Alle Rohstoffe des Brots werden biologisch angebaut und hergestellt, gewährte Kress bei der Premierenverkostung Einblicke in das Geheimnis des wohlschmeckenden Lebensmittels.

Durch die Verwendung von Vollkornmehlen enthält es wertvolle Ballaststoffe: "Diese werden vom Körper langsam verstoffwechselt und versorgen ihn über einen langen Zeitraum gleichmäßig mit Energie."

Zudem regen die Ballaststoffe des Vollkornmehls die Verdauung an. Hinzu kommt eine große Portion Leinsamen. Diese wiederum sind Lieferanten von ungesättigten Fettsäuren, Vitaminen, Mineralstoffen, Proteinen und weiteren Ballaststoffen. Die Leinsamen könne man als "wahres Superfood" bezeichnen, "das zudem noch in unserer Heimat wächst", zeigte sich Kress auch auf die Nachhaltigkeit seines Produkts bedacht.

Bio-Möhren ergänzen die Zutatenliste und bringen dazu nicht nur Farbe ins Brot, sondern liefern neben Ballaststoffen natürliches Beta-Carotin, eine Vorstufe von Vitamin A. Als weitere Zutaten werden noch Bio-Apfelsaft, Bio-Haferflocken, Steinsalz und frische Hefe hinzugefügt.

Für die Abrundung aber sorgt der Roggenvollkornanteil, der das "Smile" vollends zum Lächeln bringt und ihm die unvergleichliche Aromatik verleiht. Durch die lange Teigruhe und Teigreifung über Nacht in der "Reifekammer" der Backstube werden schwer verdauliche Zuckerstoffe auf natürliche Weise enzymatisch abgebaut. "Wodurch das Brot sehr gut bekömmlich wird", so Kress zu einem weiteren Gesundheitsaspekt.

Und was isst man dazu? Auch hier ist Kress um eine Antwort nicht verlegen. "Man genießt es pur oder mit etwas Butter oder Frischkäse. Aber auch als Pausensnack während des Trainings ist es der perfekte Begleiter."

"Wir leben, was wir erzählen", so TSG-Vorsitzender Volker Jacob. Das "Gesamtpaket" aus Sport, Ernährung und positiven Denken mache das Angebot "rund". Handwerklich "und mit Herz" hergestelltes Brot wie das von Kress stelle heutzutage etwas Besonderes dar.

Info: Das 500-Gramm-"Smile"-Brot gibt es jeden Mittwoch im Hector-Sport-Centrum solange jeweils der Vorrat reicht. Verbunden werden kann damit unter dem Motto "Gesund trainieren, essen und denken" ein ganzheitliches zehnwöchiges "Smile"-Gesundheitscoaching sowohl für TSG-Mitglieder als auch für Externe. Kontakt unter smile@tsg-weinheim.de.