Kevin Wegener am Keyboard, Felix Henß am Bass, Sebastian Büttner an der Gitarre, Steph Frisch am Schlagzeug und Gogo Behaderovic (Perkussion) bilden das Rhythmusfundament und ein gnadenlos fetzig auftrumpfendes Bläsertrio mit Andreas Stumpf (Posaune), Christian Hamm (Saxofon) und Sebastian Heun (Trompete) setzt dicke Ausrufezeichen. Dazu ein Diskjockey an den Turntables und fertig ist der treibende Dancefloormix, der den Blutdruck in ungeahnte Höhen treibt. So wie bei den Songs "Lok auf zwei Beinen", "Zukunft Pink" oder "Molotov".

Die Stücke "Stand Up", "Schüttel dein Speck" und "Deine Zeit" sind Programm und vom ersten Ton an wird getanzt, gerappt, gesungen und mit den Handtüchern gewedelt. Still stehen oder gar sitzen? Unmöglich! Die Bässe drücken einen an die Wand, der Groove pulsiert durch jede Faser des Körpers, die Spielfreude des Klangkollektivs ist ansteckend und die Sound-Architekturen grenzenlos.

Wiesloch. Lachende Menschen, schwingende Hände und tanzende Körper, umarmt von Gute-Laune-Musik, die einen vom ersten Ton an gefangen nimmt. Bei den Songs der Berliner Reggae- und Dancehall-Formation "Seeed" bekommt der Konzertgänger genau das, was er erwartet. Doch wir sind nicht in der Hauptstadt oder auf der Waldbühne, sondern in Wiesloch, wo im Palatin im Rahmen des "Swingin’ Wiwa"-Festivals mit der Seeed/Peter Fox-Tribute-Band "Music Monks" aus der Rhein-Main-Region, die gleich mit drei Frontsängern und in Mannschaftsstärke auf die Bühne stürmt, die Post abgeht.

Von Hans-Joachim Of

Jens Trierweiler, Dennis Bergsch und "Heimspieler" Martin Paulus, bekannt als Paule Panther, fungieren als Ton- und Taktgeber und markieren mit Songs wie "Stadtaffe", "Augenbling" oder "Waterpumpee" am Mikrofon die Gangart. Und die heißt "Vorwärts".

Maxi und Julia aus Leimen lachen: "Genau unser Ding, schwingen und singen." Bevor die Zugaberunde eingeläutet wird, gibt Posaunist Andreas Stumpf den Sänger und performt im Schein der Handylichter Black’s Hitsong "Wonderful Life" – ein wirklicher Gänsehaut-Moment. Zum Stück "Shake Baby" hatten die Frontsänger zuvor vier Damen auf die Bühne geholt und alle Dämme brachen.

"Wiesloch, wo seid ihr? Wo sind die Hände?" Oben natürlich! Auch nach 25 gespielten Songs und zweieinhalb Stunden Musikpower haben die verschwitzten Fans im gut besuchten Auditorium – darunter auch Wieslochs Oberbürgermeister Dirk Elkemann – nicht genug und fordern durch rhythmisches Klatschen lautstark "Zugabe".

Die Monks zeigen sich vorbereitet und zünden mit "Dicker Anfang", "Alles Neu", "Ding", dem Peter Fox-Hit "Haus am See" und dem finalen "Dickes B" die Bude an, treiben das Stimmungsbarometer in ungeahnte Höhen. Die vier Freundinnen Tamara, Janina, Fabienne und Jessica aus Bad Schönborn, Mühlhausen, Mauer und Plankstadt haben die Pole Position in der ersten Reihe und setzen das Motto des Abends "Wiesloch bewegt sich!" choreografisch lachend um.

Song für Song hatten sich die grandios auftrumpfenden Musiker in jeder Stilrichtung und in einem Klang-Amalgam mit Reggae, Dub, Dancehall, Ska und Rock bewegt, nachhaltig durchgewummert. Lebendig, frisch, zeitlos. Tatsache ist: Was im Jahre 2009 aus einer spontanen Idee entstand, hat sich längst zu einer einzigartigen Tribute-Band entwickelt, die authentisch, mit großer Leidenschaft am Start ist und folglich vom Berliner Original längst wohlwollend abgenickt wurde.