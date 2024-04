Neckargemünd/Meckesheim/Mauer/Wiesenbach. (luw) Nach dem Stromausfall am Sonntagabend hat der Netzbetreiber Syna weitere Details bekannt gegeben. Wie berichtet waren gegen 17 Uhr in Teilen von Mauer, Meckesheim, Neckargemünd und Wiesenbach die Lichter ausgegangen.

Nun teilte die Syna mit, dass ein defektes Kabel in einem Umspannwerk die Ursache dafür gewesen sei. "Durch Netzumschaltungen konnte das Team der Syna den Großteil der Betroffenen nach circa 67 Minuten wieder mit Strom versorgen", heißt es weiter.

Um 19.05 Uhr hatten demnach alle Haushalte wieder Strom. Die Reparatur finde durch das "Service-Team der Syna" vor Ort statt.

Update: Montag, 15. April 2024, 20.05 Uhr

Strom im Elsenztal wieder da

Neckargemünd/Meckesheim/Mauer/Wiesenbach. (lesa) Nachdem am frühen Sonntagabend der Strom in Neckargemünd, Mauer, Meckesheim und Wiesenbach ausgefallen ist, kommt nun wieder Saft aus den Steckdosen. Techniker des Stromversorgers Syna hatten den Ausfall bis kurz nach 19 Uhr behoben, nachdem der Strom gegen 17 Uhr ausgefallen war. Wie viele Haushalte betroffen waren und was die Ursache für den Ausfall war, konnte ein Syna-Sprecher auf RNZ-Anfrage zunächst nicht sagen.

Update: Sonntag, 14. April 2024, 19.45 Uhr

Neckargemünd/Meckesheim/Mauer/Wiesenbach. (lesa) Am Sonntagabend kommt es im Elsenztal zu einem größeren Stromausfall. In Neckargemünd, Mauer, Meckesheim und Wiesenbach ist das Netz ausgefallen.

Wie viele Haushalte betroffen sind und was die Ursache für den Ausfall ist, ist noch nicht bekannt. Stromversorger Syna arbeitet aktuell an der Behebung, wie ein Sprecher auf RNZ-Nachfrage sagte.

Update: Sonntag, 14. April 2024, 18.20 Uhr