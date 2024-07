Region Heidelberg. (bmi) Die Saison der Straßenfeste in der Region nimmt Schwung auf. Wilhelmsfeld feiert Kerwe, Mauer "Open-Air-Festival"– und auch sonst ist rund um Heidelberg am Samstag und Sonntag, 6. und 7. Juli, einiges geboten. Wie wo wann was gefeiert und unternommen wird, hat die RNZ

zusammengetragen.

Bammental

> Schwimmabzeichen ablegen können Schwimmbegeisterte am Samstag im Waldschwimmbad. Von 10 bis 12 Uhr nimmt die DLRG entsprechende Leistungen für das Seepferdchen sowie Schwimmabzeichen in Gold, Silber und Bronze ab.

> Sommerfest feiert der Waldorfkindergarten am Sonntag in der Kirchbergstraße 16. Der "Tag der offenen Tür für die ganze Familie" steigt von 15 bis 17.30 Uhr.

Dossenheim

> Bürgerbusfest wird zum ersten Geburtstag des Bürgerbusses am Sonntag von 11 bis 17 Uhr am Rathausplatz gefeiert. Los geht’s mit der Eröffnung durch Bürgermeister David Faulhaber samt Sektempfang und Musikbegleitung. Zudem gibt es ein Unterhaltungsprogramm und Aktivitäten für Kinder wie etwa Malstand und Glücksrad, außerdem Livemusik ab 15 Uhr und ganztägig kostenlose Fahrten.

> Sein Sommerfest feiert der Bund der Selbstständigen (BDS) am Samstag auf dem Kronenburger Hof. Von 11 bis 23 Uhr ist laut Veranstalter ein "buntes Unterhaltungsprogramm" geboten samt Kinderbetreuung, Modenschau und Auftritt der Musikkapelle. Um 20 Uhr tritt die ACDC-Coverband "Dirty Deeds" auf.

> U-Boot gucken können alle Interessierten am Samstag am Dossenheimer Neckarufer im Weiler Schwabenheim. Das U-Boot U 17 soll zwischen 11 und 12.30 Uhr den Ortsteil auf dem Weg zum Technik-Museum in Sinsheim mit Etappenziel Heidelberg passieren. Unter https://u17.technik-museum.de kann die Liveposition des U-Boots verfolgt werden.

> Sommerfest im zweiten Versuch gemeinsam feiern möchte die Landfrauen und der Obst- und Gartenbauverein auf dem Vereinsgelände im Gewann "Maßenäcker". Dort gibt es von 11 bis 17 Uhr Führungen, Informationen über Stauden, Gartenbau und Schädlingsbekämpfung sowie Ratespiele. Der Ursprungstermin im Juni war buchstäblich ins Wasser gefallen.

> Ein Kirchenkonzert zu Ehren von Chorleiter Kurt Arras vom Männergesangsverein (MGV) "Freundschaft" gibt es am Sonntag um 18 Uhr in der katholischen Kirche zu hören. Neben dem MGV treten unter anderem auch die Dossenheimer Landstreicher und Schriesheimer Jagdhornbläser als Anerkennung für die 40-jährige Dirigententätigkeit von Arras auf.

Eppelheim

> Gockelfest feiert der Kleintierzuchtverein am Wochenende auf seinem Gelände in der Herrmann-Wittmann-Straße. Los geht’s samstags ab 12 Uhr, abends gibt es Livemusik der "Oldies Crazy Fourties"; sonntags geht es um 10 Uhr weiter.

Gaiberg

> Tag der offenen Tür feiert die Feuerwehr am Sonntag vorm Feuerwehrhaus. Von 11 bis 18 Uhr erwarten die Besucher dort Schauübungen der Jugendfeuerwehr und Bambinigruppe, "Einsatzfahrzeuge zum Anfassen" und ein Kinderprogramm.

> Einen Wandertag zum Start ihres Festes bietet die Feuerwehr am Sonntag zusätzlich an. Von 10 bis 13 Uhr geht es auf kurze und lange Wander- und Radtouren mit Start an der Georgshütte und anschließender Einkehr ins Feuerwehrhaus.

Die Wanderstrecken sind markiert, QR-Codes auch für die Radtouren abrufbar in der Panoramastraße bei der Bushaltestelle am Pavillon. Anmeldung erwünscht unter anmeldung@feuerwehr-gaiberg.de

Leimen

> Das Begegnungscafé im Quartiermanagement Quer öffnet am Sonntag. Von 15 bis 17 Uhr gibt es in der Rathausstraße 15a kostenlose Getränke und Gespräche.

> Seinen 110. Geburtstag feiert der VfB Leimen an diesem Wochenende. Am Samstag steigt die 110-Jahres-Feier auf dem Vereinsgelände in der Tinqueuxallee 1 mit Kinderprogramm ab 11.30 Uhr und ab 15 Uhr mit Firmenelfmeterschießen, Barbetrieb samt DJ-Musik und vielem mehr.

> Gemeindefest begeht die evangelische Kirchengemeinde St. Ilgen am Sonntag auf dem Vorplatz der Dreifaltigkeitskirche. Unter dem Motto: "Das Spiel des Lebens" gibt es dort – bei Regen in der Kirche – um 10.30 Uhr einen Gottesdienst zum Thema Fußball, musikalisch gestaltet vom Posaunenchor. Ab 11.30 Uhr steigt dann das Gemeindefest samt Hüpfburg, Malaktion und Speisen wie Getränken auf Spendenbasis.

Mauer

> Die Jubiläumsfeier zum 75. Geburtstag des Kerwevereins sorgt am Samstag für jede Menge Programm auf dem Festplatz. Zwischen Schlosshof und Sportplatz gibt es ein "Open-Air-Festival", das um 11 Uhr mit einem Frühschoppen samt Begleitung des Musikvereins startet. Für Kinder sind ganztags Karussell, Hüpfburg, Dosenwerfen, Entenangeln und weitere Aktionen geboten, ab 12.30 Uhr schaut auch ein "Clown-Zauberer" vorbei.

Ab 13 Uhr gibt es Kinderschminken und eine Ansprache des Kerwevereins samt Höhepunkten aus 75 Jahren Kerwerede. Um 13.30 Uhr folgt der Fassbieranstich, der SFZ-Musikzug spielt auf und um 15.30 Uhr gibt es eine Tanzeinlage des TV Mauer. Um 16 Uhr treten Mauermer Vereine bei Jubiläumsspielen an, der für 16.30 Uhr angekündigte Weltrekordversuch im Bierkastenstemmen fällt dagegen aus. Um 19 Uhr gibt es Livemusik der Bands "Mauers Finest" und "Fate", die Rock- und Popmusik covert.

> "Picknick und Politik" heißt es am Sonntag zwischen 14 und 18 Uhr im Familientreff "Mauki". Hier ist auch Bürgermeisterkandidatin Sabrina Spindler (Grüne) anzutreffen.

> Eine Radrundtour durch den Kraichgau bietet das Kreisforstamt anlässlich seines Waldtags am Sonntag an. Dabei gibt es von 10 bis 17 Uhr Mitmachaktionen, Infos von Förstern zu bestimmten Waldthemen an vier Stationen, darunter dem Sportplatz Mönchzell zu Tieren im Wald. Als Einstiegspunkt für die Tour bietet sich laut dem Kreisforstamt der S-Bahnhof in Mauer an.

> Auf den Spuren des Urmensche wandelt eine Führung am Sonntag im Heid-schen Haus. Robert Böhm geleitet Interessierte um 14 Uhr vom Informationszentrum des Vereins Homo heidelbergensis zum urgeschichtlichen Museum, zum Zeitenpfad und in die Sandgrube Grafenrain.

> Der Reparatur-Treff hilft am Samstag dabei, kaputten Dingen wieder Leben einzuhauchen. Von 10 bis 13 Uhr unterstützen Freiwillige in der Kinderkrippe Rappelkiste und sind bei Fragen auch telefonisch erreichbar unter 0152/51479106.

Meckesheim

> Sein Fischessen veranstaltet der Angelsportverein am Samstag und Sonntag im Anglerheim. In der Steingasse 1a gibt es jeweils ab 10.30 Uhr Spezialitäten wie etwa geräucherte Forellen, Calamares oder Filets von Zander, Seelachs und Merian.

> Eine geführte Radtour am Waldtag des Kreisforstamts (siehe auch Mauer) bieten die Rad-Guides des Rhein-Neckar-Kreises am Sonntag an. Die Tour mit Start und Ziel in Meckesheim führt über rund 40 Kilometer und 400 Höhenmeter durch den Kraichgau. Besucht werden dabei auch vier Stationen, wo Förster Waldthemen vorstellen. Eine Anmeldung ist erforderlich per E-Mail an radguide.ralf@netcom-mail.de

Neckargemünd

> 50 Jahre SRH Stephen-Hawking-Schule feiert ebendiese am Samstag mit einem Schulfest auf ihrem Gelände "Im Spitzerfeld 25". Von 11 bis 15.30 Uhr gibt es ein Bühnenprogramm in der Aula des Bildungscampus, auf dem weiteren Schulcampus Mitmachangebote, Präsentationen und Spiele sowie ein Elterncafé.

> Einen "Tag der offenen Gartentür" hält der Obst- und Gartenbauverein Waldhilsbach am Sonntag, ab. Der Schaugarten oberhalb des Wasserreservoirs am Marktweg ist ab 10 Uhr geöffnet, ab 11.30 Uhr gibt es etwa ein Kuchenbuffet, deftiges Essen sowie selbst produzierte Getränke.

> Schnuppersegeln und mehr bietet die Hochsee-Seglervereinigung Kurpfalz am Sonntag bei ihrem Tag der offenen Tür auf dem Clubgelände am Neckarhäuserhof. Von 11 bis 17 Uhr können sich Erwachsene in Kooperation mit der Segelschule Rhein-Neckar kostenlos auf den "Jollen", kleineren Segelbooten, Kinder auf den "Optimisten" ausprobieren oder das Fischgericht Kibbeling verspeisen.

> Die Vernissage zur Ausstellung "Begegnungen" von Norbert Becke findet am Sonntag um 11 Uhr in der Villa Menzer statt. Zu sehen sind an diesem Tag und noch bis 4. August wochenends Begegnungen mit Menschen und Tieren, genauer 70 Fotografien im Großformat aus zwölf Ländern und vier Kontinenten – teils auch im Außenbereich der Villa. Becke wird neben einem Vortrag auch Führungen anbieten.

> Die Feste Dilsberg erleben können Interessierte bei einer Führung am Sonntag um 15 Uhr. Treffpunkt für den Rundgang durch die Anlage samt Brunnenstollen ist im Burginnenhof.

Neckarsteinach

> Ein "politisches Speeddating" bietet die Freie Wählergemeinschaft (FWG) Neckarsteinach für Sonntag um 11 Uhr im Schwanengarten an. Unter dem Motto "Miteinander ist immer bes

ser als übereinander zu reden" gibt es 90 Minuten Zeit zum Austausch mit Stadtverordneten etwa zu den Themen Ehrenamt und Haushalt.

Nußloch

> Zur Nußlocher Mahlzeit lädt die diakonische Sozialinitiative am Sonntag um 12.30 Uhr ins evangelische Gemeindehaus. In der Hauptstraße 99 sind Gäste aus Nußloch und Umgebung – mit schmalem wie breitem Geldbeutel – willkommen beim gemeinsamen kostenlosen Mittagessen.

> Ein Volksliedersingen führt der Männergesangverein am Sonntag um 17 Uhr im katholischen Gemeindezentrum durch. Versprochen werden ein "unterhaltsames Konzert zum Mitsingen und Genießen" sowie zwei Drehorgelspieler.

Sandhausen

> Einen "Arten-Hotspot" mit ganz besonderen "Spezialisten" kennenlernen dürfen Interessierte bei einer Exkursion in der Sandhäuser Düne. Erkundet wird beim Rundgang der Volkshochschule (VHS) mit Peter Weiser der Bereich "Pferdstrieb Nord und Süd" mit seinen charakteristischen seltenen Pflanzen und Tiere des Dünenrasens. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Parkplatz in der verlängerten Seegasse, Kurzentschlossene willkommen.

> Eine Leistungsschau samt Feier bietet die Feuerwehr am Wochenende. Sie öffnet samstags von 14 und sonntags von 10 Uhr an ihr Gerätehaus in der Heidenäckerstraße für Besucher. Es warten neben der Fahrzeugausstellung und Führungen ein Tret-Unimog-Parcours sowie Kinderschminken samt Malecke. Sonntags kommen Schauübungen und Vorführungen dazu sowie ab 12 Uhr musikalische Begleitung durch das Jugendorchester des Musikvereins Sandhausen-Nußloch.

> Pfarrfest feiert die Pfarrei St. Bartholomäus am Sonntag in und rund um die Dreifaltigkeitskirche. Nach dem Festgottesdienst um 10.30 Uhr wird ab 12 Uhr bei Musik des Posaunenchors mit Gegrilltem und Cocktails bewirtet. Von 12.30 bis 14.30 Uhr führt der Kindergarten St. Elisabeth Aktionen durch, nachmittags singt der katholische Kirchenchor und ganztags gibt es Stockbrot und weiteres Kinderprogramm.

Schönau

> 50 Jahre Jugendfeuerwehr feiert die Altneudorfer Abteilung. Am Samstag um 14 Uhr präsentieren Jugendfeuerwehren aus dem Unterkreis Neckargemünd eine Großübung in der Adam-Remmele-Straße 30a. Sonntags gibt es dann von 11 bis 18 Uhr einen Tag der offenen Tür am Gerätehaus – samt Rundfahrten, Schauübung und Hüpfburg.

Spechbach

> Kirchenfest wird am Sonntag um 18 Uhr in und an der katholischen Kirche gefeiert. Nach einem Gottesdienst gibt es ein gemütliches Beisammensein samt Hamburgern auch für Vegetarier und Getränken.

> Einen "Tag der offenen Kabine" veranstaltet der FC Spechbach am Sonntag von 13 bis 17 Uhr. Anlass ist die Sanierung von Kabinen und Duschräumen, die besichtigt werden können.

Wiesenbach

> Ihren 100. Geburtstag feiert die Fußballabteilung der SG Wiesenbach am Wochenende. Sie richtet am Samstag von 10 bis 14 Uhr ein Turnier der Bambini- und F-Jugend auf dem Sportplatz aus. Von 16 bis 19 Uhr folgt ein Elfmeterturnier für Hobbyteams, gegen 18.30 Uhr beginnt die Jubiläumsparty samt DJ. Am Sonntag geht es von 10 bis 13 Uhr mit einem Turnier der E- und D-Jugend los, danach folgen Duelle der Teams von Trainern und Eltern, AH-Team und FC Dilsberg und um 16 Uhr Wiesenbach I gegen Neckargemünd.

Wilhelmsfeld

> "Hebischelkerwe" feiert der Luftkurort am Wochenende wie am Montag. Eröffnet wird der Kerweplatz samt Vergnügungspark zwischen Odenwaldhalle und Grundschule am Samstag um 15 Uhr, die offizielle Eröffnung mit Kerwepfarrer, Kerweborscht und Bürgermeister Dangel inklusive Taufe der "Kerweschlumbl" erfolgt um 18 Uhr. Um 20 Uhr sorgt die Band "Garden-Party" für Livemusik, die Odenwälder Hitparade wird abgespielt und DJ Roger sorgt für Partystimmung.

Sonntags geht es um 9 Uhr neben dem Frühschoppen auch mit dem Kerwelauf weiter, um 11 Uhr wird der Platz eröffnet, um 15 Uhr sind Kinderschminken sowie ein Oldtimer-Treffen angesagt. Um 18 Uhr gibt es die Kerwepredigt zu hören und im Anschluss Livemusik der Band "Restarted".

> Der Kerwelauf findet am Sonntag zum 22. Mal statt. Die Teilnehmer gehen dabei über die Distanzen Halbmarathon – also 21,1 Kilometer – sowie zehn und 6,4 Kilometer für Walker und Läufer an den Start. Dieser befindet sich ebenso wie das Ziel an der Odenwaldhalle.

Los geht’s um 9 Uhr für die längste und um 9.15 Uhr für die kürzeste Strecke. Teilnehmer können sich im Vorfeld unter www.kerwelauf.de oder am Veranstaltungstag bis 8.30 Uhr anmelden.