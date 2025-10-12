Sonntag, 12. Oktober 2025

Plus Stehenbleiben, hinschauen, nachdenken

Bunte Figuren auf alten Säulen – Heddesheim bekommt Kunst im XXL-Format

Aus alten Gussstahlstützen und farbigen Silhouetten entsteht am Heddesheimer Badesee ein neues Kunstwerk. Es erinnert an Dorfgemeinschaft, Offenheit und gelebte Geschichte.

12.10.2025 UPDATE: 12.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 17 Sekunden
Die „Säulenskulptur“ ist die nächste Bereicherung für die Kunstmeile am Heddesheimer Badesee. Die sich zuprostenden Silhouetten symbolisieren auch die Erinnerung an die rege Gasthauskultur, die es einst gab. Foto: Kreutzer

Von Günther Grosch

Heddesheim. Sie sind bis zu dreieinhalb Meter hoch, bestehen aus schwerem Gussstahl, haben einen Durchmesser von 60 Zentimetern und stützten früher unter anderem die Decken über den Klassenzimmern in der "Alten Schule" und anderer öffentlicher Gebäude ab.

Jahrelang eingelagert in einem der ehemaligen US-amerikanischen Bunker im Viernheimer Wald,

