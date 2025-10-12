Bunte Figuren auf alten Säulen – Heddesheim bekommt Kunst im XXL-Format
Aus alten Gussstahlstützen und farbigen Silhouetten entsteht am Heddesheimer Badesee ein neues Kunstwerk. Es erinnert an Dorfgemeinschaft, Offenheit und gelebte Geschichte.
Von Günther Grosch
Heddesheim. Sie sind bis zu dreieinhalb Meter hoch, bestehen aus schwerem Gussstahl, haben einen Durchmesser von 60 Zentimetern und stützten früher unter anderem die Decken über den Klassenzimmern in der "Alten Schule" und anderer öffentlicher Gebäude ab.
Jahrelang eingelagert in einem der ehemaligen US-amerikanischen Bunker im Viernheimer Wald,