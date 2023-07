Von Volker Knab

Hirschberg-Leutershausen. Mit der Preisübergabe an die besten Teams und Fahrer endete das Stadtradeln 2023 am Mittwochabend für die Teilnehmer vor dem Rathaus mit einer gemütlichen Zusammenkunft. "Die Messlatte für das nächste Jahr ist hoch", sagte Bürgermeister Ralf Gänshirt und appellierte an die Bürgerinnen und Bürger, im nächsten Jahr wieder mit dabei