St. Leon-Rot. (slt) "Es war eine Herausforderung, der Öffentlichkeit so etwas Persönliches mitzuteilen, aber ich bin froh, mich dazu überwunden zu haben", erzählt Selina Pack. Die 34-Jährige nimmt derzeit an der Rap-Version der Sendung "The Voice of Germany" teil – und sprach erstmals über ihre Kindheit und ihre Ängste, die sie geprägt haben: Sie rappt über den Beruf ihres Vaters – einem US-Army-Soldat – und davon, wie schwer es für sie und die Familie war, immer wieder Abschied zu nehmen, wenn er in den Krieg zog.

Die ersten beiden Durchgänge der Sendung, die sogenannten "Blind Auditions" und "Workshops", hat sie bereits hinter sich, im Team von Musiklegende Kool Savas kämpft sie derzeit weiter um den Sieg der Casting-Show. "Auf Kool Savas’ Wunsch hin habe ich mich darauf eingelassen, über so viel Persönliches zu rappen. Das war anfangs schwer für mich, aber ich habe viel gelernt. Mehr über mich und auch, dass es sich lohnt, sich zu öffnen", erzählt sie.

Caddy sollte in der letzten Sendung nämlich ihrem Teamchef und Musiker Kool Savas ihre bisherigen Ergebnisse in einer Art Feedback-Gespräch präsentieren. Und dabei stellte er ihr Fragen, "die ich mir selbst noch nie gestellt habe. Zum Beispiel, was es mit einem macht, wenn der eigene Vater in den Krieg zieht, wenn jeder Abschied der letzte sein könnte und man sich vielleicht nie wieder sieht." Das waren Fragen, die bei der St. Leonerin emotional einen Nerv trafen, denn Selinas Papa war unter anderem Truppenleiter bei der US-Army, war beteiligt am zweiten Golfkrieg in Saudi Arabien, sowie im Kosovo und im Irak.

Mittlerweile ist er "in Rente", lacht Selina, er wird nicht mehr stationiert. Gesprochen über Selinas Kindheit oder darüber, wie es sich für sie anfühlte, hatten Vater und Tochter aber nie – zumindest bis zu ihrem Auftritt kürzlich: "Es wurde dann doch sehr emotional", berichtet die Rapperin. "Wir dachten, es sei in gewisser Weise überwunden, habe sich nach all den Jahren erledigt". Denn sie seien immer auf einer Wellenlänge gewesen, auch ohne viele Worte, ohne viel ,besprechen’ zu müssen. "Aber als Familie lernt man, zu funktionieren, man hält zusammen, macht das zusammen durch", erinnert sie sich an ihre Kindheit und an die Gespräche mit ihrer Mutter, für die es auch nicht immer leicht gewesen sei. "Man lernt, damit zu Leben, denn es wird ein bisschen zum Alltag. Es war schließlich auch sein Job. Wenn auch ein lebensgefährlicher", sagt die 34-Jährige weiter. Einer ihrer Bekannten sei in ihrem Alter gewesen, Mitte 30 – auch bei der US-Army – und bei einem Einsatz in Afghanistan ums Leben gekommen.

In der vergangenen Folge von "The Voice Rap" seien im Gespräch mit Kool Savas dann Erinnerungen hochgekommen, ein weiterer Grund dafür, dass sie anfangs auch versuchte, ihre Tränen zurückzuhalten. "Außerdem wollte ich nicht als Heulsuse dastehen oder mit Mitleid weiterkommen", sagt sie über die gezeigten Fernsehszenen, über die sie sich viele Gedanken gemacht habe. Doch die positive Resonanz habe sie darin bestärkt, alles richtig gemacht zu haben: Viele Arbeitskollegen, darunter auch welche aus Österreich, sprechen die gelernte Mediengestalterin seither auf ihren TV-Auftritt bei "The Voice Rap" an, andere Menschen schreiben ihr über die Sozialen Netzwerke: "Sie finden es schön, mehr über mich zu erfahren, oder sprechen mir ihren Respekt aus", sagt sie.

Eine Nachricht sei ihr dabei besonders im Kopf geblieben: Ein Soldat hat ihr geschrieben. Ihre Geschichte und ihr Schicksal hätten ihm seine eigene Lebenssituation von einer anderen Seite gezeigt: "Er schrieb, dass er durch mich gesehen hätte, wie es sich für seine Familie anfühlen muss, wenn er als Soldat in den Krieg berufen wird. Das sei ihm bis dahin nicht so klar gewesen." Das seien Zeilen, die berühren, so Caddy, zudem "fühlt man sich unterstützt und verstanden, wenn man sich öffnet und dabei sieht, dass man nicht alleine ist. Es motiviert, auch wenn es manchmal schwer ist." Und bestärke einen darin, weiterzumachen.

Dass Caddy nach ihrem Auftritt letzte Woche hier in der Umgebung auch schon eine kleine Berühmtheit ist, bewies ihr ein Diskothekenbesuch am vergangenen Wochenende. Sie war in ihrer Freizeit feiern gewesen und wurde direkt angesprochen: "Man hat mich erkannt, wollte sogar ein Foto mit mir machen", sagt sie stolz. Es sei komisch, auch, sich jede Woche im Fernsehen zu sehen, "sehr surreal, aber auch sehr aufregend. Ansonsten hat sich nicht viel verändert", lacht sie bescheiden. Hinzu kämen Nachrichten über Social-Media-Kanäle von Menschen, die auch aus St. Leon-Rot oder Mannheim seien und ihr damit ihre "Nähe" mitteilen wollten, sagt sie weiter.

Für das Publikum zu Hause geht es diese Woche weiter: "In den sogenannten Battles müssen wir einmal als Team in einer Gruppe von drei Personen einen Coversong präsentieren. Als zweite Aufgabe muss jeder Kandidat eigenständig einen A-cappella-Song schreiben", kündigt sie an. Ob sie auch hier eine Runde weiterkommt und damit die Chance auf den Einzug in die Finalshow hat, darf sie nicht verraten.

Info: Der Auftritt von Selina Pack ist am Donnerstag, 2. November, in der siebten Folge von "The Voice Rap" um 22.55 Uhr auf ProSieben im Fernsehen zu sehen.