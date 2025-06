Rot. (arb) Ein Feuer in Rot zerstörte am Donnerstag vollständig ein direkt am Friedhof gelegenes Gartengrundstück in Privatbesitz. 80 Quadratmeter Rasenfläche mit Gartenhütte und Küche sowie Spielgeräten befanden sich dort. Übrig sind davon nur noch ein Trampolin und eine Schaukel mit Rutsche. Wie es zu dem Brand kam, ist bislang noch völlig ungeklärt, heißt es einhellig von Feuerwehr und Polizei.

Wie die Polizei mitteilt, meldete gegen 12.35 Uhr ein Zeuge, dass es aus einem Gartenhaus in der Friedhofsstraße heraus rauchte. Zeitgleich sei auch die Freiwillige Feuerwehr St. Leon-Rots zum Einsatz auf einem Grundstück im Feldgebiet gerufen worden, berichtet Feuerwehrmann Tobias Ohmer, der selbst vor Ort war.

Der Garten liegt im Osten des Ortsteils der Doppelgemeinde St. Leon-Rot, direkt gegenüber der Begegnungsstätte auf dem Friedhofsgelände, und ist umgeben von Feldern und anderen Gärten. Vor dem Brand befanden sich auf dem Grundstück noch weitere Spielgeräte, dazu eine ausgebaute Gartenhütte. Fuhr man abends an der Anlage vorbei, wurde man da noch von einer Lichterkette begrüßt.

Von alldem ist nach dem Brand kaum noch etwas zu sehen. Lediglich das Trampolin und eine bunte Schaukel mit Rutsche heben sich von den ansonsten verkohlten Überresten ab: Wo einst der Garten war, liegen nur noch die Holzplanken des Gartenhauses, Teile von Rohren und die Überreste einer Rundnetzschaukel. Auch vom Rasen ist nichts mehr übrig. Die Schadenshöhe wird nach derzeitigen Erkenntnissen zwischen 5000 und 15.000 Euro geschätzt, teilt das Polizeipräsidium Mannheim mit.

"Als wir dort eintrafen, standen sowohl das Grundstück als auch die Hütte dort bereits im Vollbrand", sagt Ohmer. Zu diesem Zeitpunkt seien die Besitzer selbst noch nicht auf der Anlage gewesen, erst später seien sie hinzugekommen. Auch sonst habe sich zum Zeitpunkt des Brandes niemand auf dem Grundstück oder in der Nähe befunden, sodass letztlich niemand durch das Feuer verletzt wurde.

Laut Feuerwehr mussten die Löscharbeiten unverzüglich beginnen, da das Feuer bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits auf den umliegenden Feldbereich übergriff und damit die Gefahr eines Flächenbrandes bestand. Der gesamte Bereich sei daher zusätzlich abgelöscht worden.

"In der Hütte befand sich auch nicht nur eine Küche", so Ohmer. "Es standen auch zwei Gasflaschen dort. Bei denen bestand die Gefahr, dass sie anfangen zu brennen." Glücklicherweise sei es noch rechtzeitig gelungen, diese aus dem Feuer zu retten. Nachdem sie aus dem unmittelbaren Gefahrenbereich entfernt wurden, konnten sie entsprechend gekühlt werden, heißt es weiter von der Wehr.

"Wir waren noch bis gegen 16.30 Uhr im Einsatz", sagt Ohmer. Nach der Löschung seien die Feuerwehrleute noch mit umfangreichen Aufräumarbeiten beschäftigt gewesen. "Wir haben noch keine Informationen zur Ursache des Brandes", heißt es von der Polizei auf Nachfrage. Bis hier etwas Belastbares feststehe, könne es noch ein paar Tage dauern.

Update: Freitag, 6. Juni 2025, 18.10 Uhr

Gartenhaus in Brand geraten

Glücklicherweise wurde bei dem Feuer niemand verletzt.

St. Leon-Rot. (pol/rl) Zu einem Brand in der Friedhofstraße kam es am gestrigen Donnerstag gegen Mittag. Das teilte die Polizei mit.

Ein Gartenhaus hatte gegen 12.35 Uhr Feuer gefangen und stand in Vollbrand als die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Rot und die Polizei eintrafen. Da sich niemand im Haus befand, als das Feuer ausbrach, gab es keine Verletzten.

Ort des Geschehens

Die Ursache für den Brand ist unbekannt und werde derzeit noch ermittelt, teilte die Polizei mit. Der Sachschaden soll nach Schätzungen der Polizei zwischen 5000 und 15.000 Euro liegen.