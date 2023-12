Von Sebastian Lerche

St. Leon-Rot. "Wissenslücken oder bewusste Irreführung?", fragt sich ein Leser, der Kritik am Informationsabend des Freundeskreises Kramer-Mühle in St. Leon-Rot übt. "Bei der Veranstaltung wurden einige Halbwahrheiten vorgetragen, ohne dass es eine Richtigstellung seitens der Verwaltung gab", meint er. "Leider war eine direkte Nachfragemöglichkeit auch nicht möglich. Bewusst?"

In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde das Thema aufgegriffen. Ebenso wie unser Leser kritisierten die Freien Wähler, dass die Mühlenfreunde zur Frage der Finanzierung des Bauvorhabens auf die Gemeinderücklagen von angeblich 60 Millionen verwiesen. Die seien aber, betont unser Leser, nicht uneingeschränkt verfügbar, sondern teilweise für künftige Zahlungsverpflichtungen, darunter Finanzausgleich und Kreisumlage, gebunden: "Hier hat der RNZ-Redakteur dankenswerterweise entsprechend den Hinweis im Artikel eingebracht."

Von Seiten der Verwaltung hieß es im Gemeinderat, die Mühlenfreunde hätten die Situation etwas überspitzt dargestellt, bruchstückhaft und nur auf das Mühlenprojekt, das ihnen so am Herzen liege, bezogen, nicht auf die Lage der Gemeinde insgesamt. Auf Nachfrage der Freien Wähler wurde erläutert, die bereits zugesagten Zuschüsse für die Mühle seien an Bedingungen geknüpft, unter anderem, die Gebäude bis zu einem gewissen Grad nutzbar zu machen – daher gehen die Arbeiten weiter.

Unser Leser fragt sich auch, wie belastbar die Kostenschätzung für das Mühlenprojekt von rund 24 Millionen Euro ist. Er vermisst Genaueres zu den Ausgaben, die über Bauwerk und Baukonstruktion hinausgehen. Er befürchtet: "Dann kommen schnell 30 Millionen Euro Gesamtkosten für das Bauvorhaben zusammen."

Wie das St. Leon-Roter Bauamt auf RNZ-Nachfrage aber erläuterte, sind die 24 Millionen ein Brutto-Betrag, der bisherige Ausgaben, Nebenkosten, Honorare, Gebühren, Ausstattung fürs Mühlengelände und ähnliches sowie den Neubau der Mediathek enthält. Nach aktuellem Stand und nachdem Probleme wie der schwindende Baugrund nun identifiziert worden sind, hält man diese Kostenschätzung für belastbar.

Unser Leser verweist auch auf den kurz nach dem Kauf der Mühle 2016 genannten Kostenrahmen von rund sieben Millionen Euro: "Davon sind wir inzwischen weit entfernt. Ich frage: Wer soll das bezahlen, auch im Hinblick auf anstehende Pflichtaufgaben beziehungsweise Bauvorhaben in den nächsten Jahren."